Trump: Venezuela'ya askeri müdahale bir seçenek

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetiminin görüşme teklifini kabul etmediğini belirterek, Venezuela'ya askeri saldırının 'bir seçenek' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri müdahaleyle ilgili bir soruyu yanıtlayarak, bunun bir "seçenek" olduğunu söyledi.

CBS'e konuşan Trump, gelen soru üzerine "Bunu söylemek istemiyorum ancak bu kesinlikle bir seçenek" diyerek Venezuela'ya saldırmayı değerlendirdiklerini kabul etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkede darbe girişimi gerçekleştirdiğini ve kendisinin öldürülmesi için emir verildiğini söylüyor.

Venezuela'nın "dünyanın çok önemli bir parçası" olduğunu söyleyen Trump, Maduro'nun kendisiyle görüşme için teklifte bulunduğunu ancak bunu kabul etmediğini açıkladı.