Avrupa ülkelerinin seçim ültimatomlarını değerlendiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz' açıklamasında bulundu.

Avrupa ülkelerinin seçim ültimatomlarını değerlendiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Kimsenin iç işlerimize karışmaya hakkı yok, kendimiz korumak için hazırlıyoruz" yanıtı geldi.

Avrupalı ülkelerin Venezuela'da seçimlere gidilmesi için verdiği süre dolmak üzereyken, İspanya'nın La Sexta adlı televizyon kanalına konuşan Maduro, "Her şey kuzeydeki emperyalist Amerika ve Batılı müttefiklerinin delilik ve saldırganlık derecesine bağlı" ifadelerini kullandı.

'FABRİKALARDA, ÜNİVERSİTELERDE İNSANLAR SAVAŞA HAZIRLANIYOR'

Ülkedeki fabrikalarda, üniversitelerde insanların savaşa hazırlandıklarını sözlerine ekleyen Maduro, "Biz sadece ülkemizde yaşıyoruz ve kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz. Ve ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz" dedi.

AB ülkelerinin seçimlere gidilmesi için kendisine yaptığı çağrı içinse Maduro'nun "Kimsenin ültimatomlarını kabul etmiyoruz" dediği belirtildi.

Yedi AB ülkesinin seçimlere gidilmesi talebiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdıkları sekiz günlük süre bugün doluyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Maduro dün yaptığı açıklamada 2020 yılının sonunda düzenlenmesi planlanan parlamento seçimlerini öne çekme önerisini kabul ettiğini açıkladı. Ancak, Avrupalı ülkeler devlet başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılmasını talep ediyor.