Avrupa'dan Maduro'ya seçim şantajı

Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya'dan yapılan açıklamalarda, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 8 gün içinde seçime gitme kararını duyurmadığı durumda ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun devlet başkanı olarak tanınacağı belirtildi.

Venezuela'da Bolivarcı hükümete yönelik ABD'nin emperyalist müdahalesine Avrupa da destek veriyor. Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya'dan yapılan açıklamalarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya seçime gitme kararı alması için 8 gün süre tanındı. Maduro'nun seçim kararı almaması durumunda bu ülkeler kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden ABD destekli muhalefetin lideri Juan Guaido'yu başkan olarak tanıyacaklarını açıkladılar.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela'da seçim kararını duyurması için Maduro’ya 8 gün süre verdiğini söyledi. Macron, "Venezuelalı halk geleceğine özgürce karar verebilmeli. 8 gün içinde seçim yapılacağı duyurulmazsa, Guaido’yu politik bir süreç başlatmak için Venezuela'nın 'sorumlu başbakanı' olarak tanımaya hazırız. Avrupa ortaklarımızla bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise "Venezuela'da hemen temiz, demokratik ve şeffaf bir seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Hükümet dayatma ya da devirme amacı gütmüyoruz. Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz. Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak" açıklamasını yaptı.

Almanya hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mesajını Almanca olarak paylaştı. Fietz sekiz gün içinde Venezuela'da seçime gidilmezse muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da benzer açıklamada bulunarak ve Venezuela'da 8 gün içinde "şeffaf ve adil" bir seçim olmaması durumunda Guiado'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını duyurdu. Hunt "Guaido Venezuela'yı ileri götürecek doğru kişi" ifadesini kullandı.

