İngiltere, Venezuela’nın altınlarına el mi koydu?

İngiltere Merkez Bankası’nın, Venezuela Merkez Bankası’nın 1,2 milyar dolar değerindeki altın transferi talebini reddettiği ileri sürüldü.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankası’nın, İngiltere Merkez Bankası’ndaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi. Haberde, transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.

Venezuela, aylardır İngiltere Merkez Bankası’ndaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

Kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido, düzenlediği basın toplantısında, silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız göreceğiz" demişti.

İNGİLTERE GUAIDO'YU DESTEKLİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da ABD’li yetkililerle görüştükten sonra, "Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri olmadığı açık. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezuela’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor" ifadesini kullanmıştı.

VENEZUELA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da iki gün önce çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, düzenlediği mitingde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve ülkedeki ABD’li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.