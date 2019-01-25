Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız, korkmuyoruz, direnişe hazırız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas’ta basın toplantısı düzenledi. Venezuela’ya yönelik darbe girişiminin Beyaz Saray’dan planlandığını belirten Maduro ‘Darbeyi bozguna uğratacağız’ dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta düzenlediği basın toplantısında “Darbeyi bozguna uğratacağız” dedi.

Maduro konuşmasında darbenin Beyaz Saray’da planlandığını vurguladı. Maduro “Venezuela halkı darbeye izin vermeyecek, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler darbeyi önleyecek. Barışın galip geldiğini göreceğiz” açıklamasında bulundu.

Maduro, ABD’den ya da Avrupa’dan gelecek herhangi bir emperyalist müdahaleye boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

'ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER SÜRECEK'

ABD ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini hatırlatan Maduro, iki ülke arasında ekonomik ilişkiler dahil diğer ilişkilerin ise devam edeceğini söyledi. Bir gazetecinin ABD ile diplomatik ilişkileri kesmesinin petrol ticaretini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki sorusuna yanıt veren Maduro, "ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve siyasi ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek. Eğer patates almak isterlerse, patates satarız. Petrol almak isterlerse petrol. Eğer hiçbir şey satın almak istemezlerse de satmayız" dedi.

ULUSAL DİYALOG ÇAĞRISI

ABD’nin iyi ilişkiler istememesi durumunda Venezuela’nın da kendi planı olduğunu dile getiren Maduro, kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile diyalog kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

“Ulusal bir diyalog istiyorum. Barışa, demokrasiye inanıyorum” diyen Maduro, “Demokrasi, daha fazla demokrasi. Barış daha fazla barış, benim mesajım bu” ifadelerini kullandı.

DEVLET BAŞKANLIĞI ANAYASAL BİR POZİSYON

Maduro “Venezuela’nın devlet başkanlığı halkın egemenliğiyle, halk tarafından seçilen bir pozisyondur. Anayasanın 5. Maddesi bunu tanımlar: Egemenlik halka aittir” diye konuştu.

Darbeyi yenmek için Bolivarcı Anayasa'ya sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getiren Maduro, demokratik rejimi, hukukun egemenliğini ve sosyal adaleti yıkmaya dönük bu girişimin Bolivarcı Anayasa ile etkisiz hale getirileceğini söyledi.

ABD'DEN MUHALEFETE 20 MİLYON DOLAR DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Venezuela’da muhalefete 20 milyon dolarlık destek açıklamasında bulunduğunu kaydeden Maduro, ABD’nin bu parayı darbe için ayırdığını söyledi.

Maduro, Venezuela’nın bağımsızlığı için mücadele konusunda çok önemli bir dönemden geçtiğini belirterek Venezuela’ya karşı dünya genelinde büyük bir yanlış bilgi ve manipülasyon kampanyası olduğunu dile getirdi.

CHAVEZ'E DARBE GİRİŞİMİNİ HATIRLATTI

Muhalefetin darbe girişimine medya ile birlikte eşlik ettiğini belirten Maduro, 11 Nisan 2002’de Hugo Chavez’e yönelik darbe girişiminde de medyanın kullanıldığını hatırlattı. Maduro “12 Nisan’da Komutan Chavez bu odaya geldi ve elini kaldırarak ‘Cumhuriyetin başkanı olarak ant içiyorum’ dedi” diye konuştu.

'KORKMUYORUZ, VENEZUELA HALKI DİRENİŞE HAZIR'

Muhalefetin ülkeye Washington güdümlü bir müdahale modelini dayatmak istediğini söyleyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro “Korkmuyoruz, Venezuela halkı direnişe hazırdır” dedi.

ABD’nin Latin Amerika ülkelerine yönelik geçmişteki darbelerini de hatırlatan Maduro, Şili’de Allende’nin öldürülmesi ve ABD’nin Pinochet’yi desteklemesinden yıllar sonra Washington’un “yanlış yaptık” dediğini belirterek ABD Başkanı Trump’a seslendi: “Bir değişiklik yapın, politikalarınızı değiştirin”.

'EMPERYALİST DÜŞMANIN TOPRAKLARIMIZA DOKUNMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Maduro ülkeyi askeri olarak savunmaya hazır olduklarını vurguladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Bu ülkeyi seviyoruz, iklimiyle, toprağıyla. Kendi hayatımızdan ziyade onu korumaya hazırız. Daha büyük disiplin ve moralle Venezuela’nın askeri savunmasına hazırlanmalıyız. Ülkemize ihanet etmeyeceğiz. Şehirde ya da kırda bir çatışma kendisini gösterdiğinde, her kent her nokta için bir savunma ve zafer planımız var. Eğer barış istiyorsanız savaşa hazırlanın. Bu sözü tekrarlamaktan pek hoşlanmam ama şunu söylemekten hoşlanırım: Eğer barış istiyorsanız onu savunmaya hazırlanın. Tüm Venezuela halkının bir askere dönüşmesi için hazırlığımız, seferberlik hazırlığımız var. Ordumuz Latin Amerika’daki en güçlü ordulardan biri. Emperyalist bir düşmanın topraklarımıza dokunmasına izin vermeyeceğiz. Bu büyük bir kurtuluş stratejisidir. Yarın bunu BM Güvenlik Konseyi’nde de kanıtlayacağız.”