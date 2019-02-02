Maduro'dan erken seçim çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, erken seçim için Kurucu Meclis'e çağrıda bulunacağını açıkladı.

Bolivarcı Devrimin 20. yılı mitinginde konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, erken seçim çağrısında bulundu.

ABD destekli Ulusal Meclis lideri Juan Guaido'nun kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından devam eden gösterilerde konuşan Maduro, seçimlerin bu yıl içerisinde düzenlenebileceğini açıkladı.

Erken seçim teklifinin Kurucu Meclis'in onayına bağlı olduğunu belirten Maduro, "Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz" dedi.

Eğer erken seçim yapılırsa halk, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in üyelerini yeniden belirlemek için sandık başına gidecek. Bir sonraki meclis seçimleri 2020'de öngörülüyordu.