BM: Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında değiliz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’daki krize siyasi çözüm bulma konusunda hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’daki krize siyasi çözüm bulma konusundaki destek tekliflerinin güvenilirliğinin sarsılmaması için hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını söyledi. Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'daki krizi endişeyle izlediğini söyledi.

İlgili ülkelerle çeşitli girişimleri görüştüğünü belirten Guterres, “BM, Venezuela'da taraflara krize siyasi çözüm bulunması konusunda destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almama kararı aldı.” dedi.

Guaido’yu ilk olarak ABD daha sonraysa Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika devlet başkanı olarak tanımıştı.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump dün CBS kanalına verdiği söyleşide Venezuela’ya asker göndermenin ‘değerlendirilen seçeneklerden biri’ olduğunu söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Venezuela’daki krize ilişkin kurulan Uluslararası Temas Grubu’nun ilk toplantısı 7 şubat perşembe Uruguay’ın başkenti Montevideo’da yapılacak.