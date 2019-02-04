Sekiz AB ülkesi, ABD kuklası Guaido’yu tanıdı

İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka bugün Venezuela’da ABD destekli muhalefetin başındaki Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladılar.

Avrupa Birliği’nin sekiz ülkesi Venezuela’da ABD destekli muhalefetin lideri Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya geçen hafta sekiz gün içinde devlet başkanlığı seçimleri ilan etme ültimatomu veren AB ülkeleri bu sürenin dolmasının ardından Guaido’yu tanıdıklarını açıklamaya başladı.

İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka bugün yaptıkları açıklamalarla ABD destekli darbenin başını çeken Ulusal Meclis Başkanı Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ülkeler arasına katıldı.

Daha önce Maduro'ya sekiz gün içinde devlet başkanlığı seçimlerini açıklama çağrısında bulunan ülkeler arasında yer almayan Avusturya'nın da bugün Guaido'yu tanıdığını açıklaması dikkat çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bugün televizyondan yayımlanan açıklamasında “Venezuela’nın meclis başkanı Juan Guaido’yu görevdeki devlet başkanı olarak tanıyorum” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Maduro’nun sekiz gün içinde başkanlık seçimlerini ilan etmediğini söyleyerek “Bu nedenle İngiltere Avrupalı müttefikleriyle beraber güvenilir seçimler yapılıncaya dek Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyor” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, France Inter radyosuna verdiği demeçte Guaido’nun başkanlık seçimlerini düzenlemek için gerekli “kapasiteye ve meşruiyete” sahip olduğunu öne sürdü.

İsveç, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Danimarka da Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

RUSYA: İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE

Rusya Devlet Başkanlığı ise bazı Avrupa ülkelerinin bu adımının ülkenin iç işlerine müdahale olduğuna işaret etti. Kremlin’den yapılan açıklamada Avrupa’nın bu hamlesinin Guaido’nun iktidarı yasadışı olarak ele geçirme girişimini meşrulaştırma çabası olduğu belirtildi.

MADURO: ULUSLARARASI POLİTİKA ÜLTİMATOMLARA DAYANMAZ

Maduro, AB ülkelerinin ültimatomunu reddederek başkanlık seçimlerinin planlandığı gibi 2024 tarihinde yapılacağını duyurmuştu. Maduro “Hiç kimsenin ültimatomunu kabul etmiyoruz. Bu benim AB'ye, 'Katalonya Cumhuriyetini tanımak için size 7 gün veriyorum yoksa önlemler alacağım' dememe benzer. Uluslararası politika ültimatomlara dayanamaz” demişti.

İTALYA VETO ETTİ İDDİASI

Öte yandan AB'nin 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan dışişleri bakanları toplantısında "Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmediği takdirde Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığı" yönünde bir açıklama yapmasının İtalya tarafından veto edildiği ileri sürüldü. İtalya konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.