Güne soL'dan bakın: 29 Şubat 2024

ÇEDES artık laik cumhuriyete karşı bir kalkışma!

ÇEDES bahanesiyle Menemen'de öğrenciler Kubilay'ı öldüren gericinin mezarına götürüldü. Isparta'da ise öğrencilerin eline bıçak verildi, "kurban kesmek" öğretildi.

İsrail'den katliam: Yardım bekleyen Filistinlilere saldırıda en az 104 ölü, 760 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ölü sayısı 104'e, yaralı sayısı da 760'a yükseldi. İsrailli askeri yetkili kalabalığa ateş açıldığını doğruladı.

Lütfü Savaş CHP Hatay milletvekiline küfredip 'terörist' dedi, vekil soL'a konuştu: 'Mahkemeye taşıyacağım'

CHP'nin tartışmalı Hatay adayı Lütfü Savaş'ın, CHP Hatay Milletvekili Mullaoğlu hakkında "Acilci bunlar, Mihraç Ural'ın köpeği" dediği bir ses kaydı ortaya çıktı. soL, konuyu Mullaoğlu'yla konuştu.

TKP İstanbul adayı Gökdemir mahkemeye çıktı: 'Yobazlara karşı laikliği savunacağız!'

Elazığ depremini kız çocuklarının evlendirilmemesine bağlayan gerici akademisyen Gencer, kendisine itiraz eden TKP İBB adayı Gökdemir'e dava açtı. Gencer'in katılmadığı duruşmada dava ertelendi.

TKP'nin adayından öğrencilerin türbeye götürülmesine tepki: 'Menemen'i tarikatlardan kurtaracağız'

ÇEDES bahanesiyle öğrencilerin Kubilay'ı öldüren gericinin mezarına götürülmesine tepki gösteren TKP'nin Menemen Belediye Başkanı Adayı Mahir Adıgüzel, 'Menemen'i tarikatlardan kurtaracağız' dedi.

Kararname değil ferman: AYM’den dikkat çeken iptal kararı

AYM’nin bazı maddelerini iptal ettiği CB kararnamesinde bir fıkra dikkat çekti. Kanunla düzenlenen mevzuatın hükümlerinin kararnameye aykırı olması durumunda uygulanmaması istenilmişti.

IFFCO Türkiye'de sendikalaşan işçiler işten atıldı

İşçiler işten atılanların geri alınması, sendikanın yetkisinin kabul edilmesi talebiyle Patronların Ensesindeyiz temsilcileri ve Tek Gıda-İş yetkilileriyle birlikte fabrika önünde toplandı.

Ankara Yöm Okulları'nda çalışan öğretmenler iş bıraktı

Öğretmenler ödemekle yükümlü olunan ücret ve ödeneklerin tamamının mevzuata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesini talep ediyor.

GAMA İplik'te 63 yaşındaki işçi 'kaza' geçirdi: 'Kask yok, halat yok, iş güvenliği önlemi yok'

GAMA İplik'te işçiler grev yaparken zorla çalıştırılan ve görevi dışında iş verilen 63 yaşındaki Nihat Yaka kaza geçirdi. Beyin kanaması geçiren ve 3 kaburga kemiği kırılan işçinin durumu kritik.

Lezita'da grev için geri sayım başladı: Sendikaya engel olamayan patron Hindistan'dan işçi getirdi

Lezita'da greve günler kala işçiler üzerindeki baskıyı artıran patron bu defa yabancı işçi transferiyle grev kırıcılığa soyundu. Öz Gıda-İş hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Çanakkale Belediyesi deve güreşi için yaklaşık 2 milyon TL ödedi

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen Truva Deve Güreşleri Festivali için belediyenin 1 milyon 750 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı, yoksulluk sınırı 52 bin lira

Asgari ücret tespitinde referans verilen Türk-İş'in hesaplamasına göre, Şubat'ta açlık sınırı 16 bin 257 lira, yoksulluk sınırı 52 bin 955 lira oldu.

DİSK-AR: Hissedilen enflasyon açıklanan enflasyonun iki katı

DİSK-AR'ın yayımladığı rapora göre, halkın hissettiği enflasyon resmi enflasyonun 2 katı. Tüketici enflasyonu ortalama yüzde 53,4 iken, hissedilen enflasyon yüzde 106,9 oldu.

Kız çocuğu tecavüze uğradı, gebe kaldı, kürtaj istedi, mahkeme izin vermedi, AYM 'Al 75 bin lira' dedi

28 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan hak ihlali kararı, istismara maruz kalan ve kürtaj olabilmek için yargıçlarla mücadele veren 16 yaşındaki bir çocuğun hikayesi.