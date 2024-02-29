Güne soL'dan bakın: 29 Şubat 2024

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

ÇEDES artık laik cumhuriyete karşı bir kalkışma!

ÇEDES bahanesiyle Menemen'de öğrenciler Kubilay'ı öldüren gericinin mezarına götürüldü. Isparta'da ise öğrencilerin eline bıçak verildi, "kurban kesmek" öğretildi.

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ÇEDES artık laik cumhuriyete karşı bir kalkışma!

İsrail'den katliam: Yardım bekleyen Filistinlilere saldırıda en az 104 ölü, 760 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ölü sayısı 104'e, yaralı sayısı da 760'a yükseldi. İsrailli askeri yetkili kalabalığa ateş açıldığını doğruladı.

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İsrail'den katliam: Yardım bekleyen Filistinlilere saldırıda en az 104 ölü, 760 yaralı

Lütfü Savaş CHP Hatay milletvekiline küfredip 'terörist' dedi, vekil soL'a konuştu: 'Mahkemeye taşıyacağım'

CHP'nin tartışmalı Hatay adayı Lütfü Savaş'ın, CHP Hatay Milletvekili Mullaoğlu hakkında "Acilci bunlar, Mihraç Ural'ın köpeği" dediği bir ses kaydı ortaya çıktı. soL, konuyu Mullaoğlu'yla konuştu.

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Lütfü Savaş CHP Hatay milletvekiline küfredip 'terörist' dedi, vekil soL'a konuştu: 'Mahkemeye taşıyacağım'

TKP İstanbul adayı Gökdemir mahkemeye çıktı: 'Yobazlara karşı laikliği savunacağız!'

Elazığ depremini kız çocuklarının evlendirilmemesine bağlayan gerici akademisyen Gencer, kendisine itiraz eden TKP İBB adayı Gökdemir'e dava açtı. Gencer'in katılmadığı duruşmada dava ertelendi.

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TKP İstanbul adayı Gökdemir mahkemeye çıktı: 'Yobazlara karşı laikliği savunacağız!'

TKP'nin adayından öğrencilerin türbeye götürülmesine tepki: 'Menemen'i tarikatlardan kurtaracağız'

ÇEDES bahanesiyle öğrencilerin Kubilay'ı öldüren gericinin mezarına götürülmesine tepki gösteren TKP'nin Menemen Belediye Başkanı Adayı Mahir Adıgüzel, 'Menemen'i tarikatlardan kurtaracağız' dedi.

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TKP'nin adayından öğrencilerin türbeye götürülmesine tepki: 'Menemen'i tarikatlardan kurtaracağız'

Kararname değil ferman: AYM’den dikkat çeken iptal kararı

AYM’nin bazı maddelerini iptal ettiği CB kararnamesinde bir fıkra dikkat çekti. Kanunla düzenlenen mevzuatın hükümlerinin kararnameye aykırı olması durumunda uygulanmaması istenilmişti.

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Kararname değil ferman: AYM’den dikkat çeken iptal kararı

IFFCO Türkiye'de sendikalaşan işçiler işten atıldı

İşçiler işten atılanların geri alınması, sendikanın yetkisinin kabul edilmesi talebiyle Patronların Ensesindeyiz temsilcileri ve Tek Gıda-İş yetkilileriyle birlikte fabrika önünde toplandı.

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IFFCO Türkiye'de sendikalaşan işçiler işten atıldı

Ankara Yöm Okulları'nda çalışan öğretmenler iş bıraktı

Öğretmenler ödemekle yükümlü olunan ücret ve ödeneklerin tamamının mevzuata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesini talep ediyor.

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Ankara Yöm Okulları'nda çalışan öğretmenler iş bıraktı

GAMA İplik'te 63 yaşındaki işçi 'kaza' geçirdi: 'Kask yok, halat yok, iş güvenliği önlemi yok'

GAMA İplik'te işçiler grev yaparken zorla çalıştırılan ve görevi dışında iş verilen 63 yaşındaki Nihat Yaka kaza geçirdi. Beyin kanaması geçiren ve 3 kaburga kemiği kırılan işçinin durumu kritik.

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GAMA İplik'te 63 yaşındaki işçi 'kaza' geçirdi: 'Kask yok, halat yok, iş güvenliği önlemi yok'

Lezita'da grev için geri sayım başladı: Sendikaya engel olamayan patron Hindistan'dan işçi getirdi

Lezita'da greve günler kala işçiler üzerindeki baskıyı artıran patron bu defa yabancı işçi transferiyle grev kırıcılığa soyundu. Öz Gıda-İş hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

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Lezita'da grev için geri sayım başladı: Sendikaya engel olamayan patron Hindistan'dan işçi getirdi

Çanakkale Belediyesi deve güreşi için yaklaşık 2 milyon TL ödedi

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen Truva Deve Güreşleri Festivali için belediyenin 1 milyon 750 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

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Çanakkale Belediyesi deve güreşi için yaklaşık 2 milyon TL ödedi

Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı, yoksulluk sınırı 52 bin lira

Asgari ücret tespitinde referans verilen Türk-İş'in hesaplamasına göre, Şubat'ta açlık sınırı 16 bin 257 lira, yoksulluk sınırı 52 bin 955 lira oldu.

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Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı, yoksulluk sınırı 52 bin lira

DİSK-AR: Hissedilen enflasyon açıklanan enflasyonun iki katı

DİSK-AR'ın yayımladığı rapora göre, halkın hissettiği enflasyon resmi enflasyonun 2 katı. Tüketici enflasyonu ortalama yüzde 53,4 iken, hissedilen enflasyon yüzde 106,9 oldu.

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DİSK-AR: Hissedilen enflasyon açıklanan enflasyonun iki katı

Kız çocuğu tecavüze uğradı, gebe kaldı, kürtaj istedi, mahkeme izin vermedi, AYM 'Al 75 bin lira' dedi

28 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan hak ihlali kararı, istismara maruz kalan ve kürtaj olabilmek için yargıçlarla mücadele veren 16 yaşındaki bir çocuğun hikayesi.

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Kız çocuğu tecavüze uğradı, gebe kaldı, kürtaj istedi, mahkeme izin vermedi, AYM 'Al 75 bin lira' dedi