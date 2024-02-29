ÇEDES artık laik cumhuriyete karşı bir kalkışma!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile okullara imam sokma, çocukları camiye götürme bahanesi olan “Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi skandallarına her gün yenisi ekleniyor.

ÇEDES kapsamında Kars’ta mezar başında yapılan ağıt tepki çekerken benzer uygulamaların başka illerde de yaşandığı ortaya çıktı. Bir okulda "kurban kesme"nin öğretilmesi bahanesiyle çocukların ellerine bıçak verildi. Başka bir okulda çocuklarla Filistin’e destek gerekçesiyle elleri kelepçeliymiş gibi etkinlikler yapıldı. Bir diğer okulda ise çocuklar camiye götürüldü ve sosyal medyada boş sınıf paylaşıldı ve “Soran olursa camideyiz. Hemen geleceğiz” yazıldı. Menemen'de öğrenciler Kubilay'ı öldüren gericinin mezarına götürüldü.

Maketten yapılan küçükbaş hayvanlar kesildi

Isparta’da bulunan Yaka Şehit Mustafa Baş Ortaokulu’nda yaşanan skandal bir uygulamayı BirGün haberleştirdi. Çocuklara hayvan sevgisinin öğretilmesi gereken yaşta "kurban ibadeti" anlatıldı. Öğrencilere ilk olarak kurban pazarlığı yaptırıldı. Bunun ardından ise maketten yapılan küçükbaş hayvanların kesilmesi gösterildi. Bu sırada eline gerçek bıçak verilen bir öğrenci hayvanı kesiyormuş gibi yaptı. Diğer öğrenciler ise bu sırada dua okudu.

Yaka Şehit Mustafa Baş Ortaokulu

Öğrenciler camiye camiye götürüldü

Yine Isparta’da bulunan Nazmiye Demirel Ortaokulu’nda ise öğrenciler geçen ay Regaib Kandili’nde camiye götürüldü. Birçok ildi ve okulda uygulanan bu durum sosyal medyada da paylaşıldı. Boş sınıfın paylaşıldığı videoda “Soran olursa camideyiz. Hemen geleceğiz” yazıldı.

Elleri kelepçelendi

Bir başka skandal olay ise Yozgat’taki Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. "Etkinlikte" bir Filistinli gencin elleri kelepçeli şekilde öldürülürken gülümsemesi ve bu olayın sosyal medyada “Onurlu duruş” olarak paylaşılmasından esinlenildi. Boyunlarına Filistin ve Türk bayraklı atkılar takan öğrenciler elleri kelepçeli gibi yaparak kameraya bakıp olayı canlandırdı. Bu yaşananlar “Kızlarımızın onurlu duruş eylemi” ifadeleriyle sosyal medyada paylaşıldı. Okulda yaşananlar bununla da kalmadı. Bir başka Filistin konulu etkinlikte kafasına takke taktırılan çocuklara marş ve şiirler okutuldu.

Yozgat’ta öğrencilerin elleri kelepçeli gibi yaptırılarak videoya alındı.

Askıda ekmek uygulaması

Mersin’deki bir okulda daha önce ‘Askıda simit’ uygulaması yapılmış ve uygulamaya eğitim sendikaları tepki göstermişti. Benzer bir uygulamanın Isparta Eğirdir’de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda yaşandığı ortaya çıktı. ÇEDES kapsamında kurulan Değerler Kulübü öğrencileri aralık ayında “Askıda Ekmek” uygulaması başlattı. Ülkedeki yoksulluğun bir itirafı olan bu uygulamada biriken paraları öğrenciler mahallenin fırınına teslim ettiler.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Öğrenciler Kubilay'ı öldüren gericinin mezarına götürüldü

Sözcü'nün haberine göre, Teğmen Kubilay’ın gerici ayaklanmada katledildiği İzmir Menemen’de çocuklar, Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürüldü. Şeyh Erbili, Menemen olayına karışmış, idam ile yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilmişti.

İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, çocukları Şeyh Erbili’nin türbesine Menemen Müftüsü Mehmet Seven ile birlikte götürdü. Kadıoğlu, ziyarete ilişkin “Menemen ilçemizde çocuk cemaatimizle buluştuk. Cami çocukla dolu olunca onların seviyesine çıkmamız zor oldu, ama hafta sonunda güzel bir program oldu. Programın Safa Cami ve haziresinde bulunan Nakşibendi şeyhlerinden Esad Erbili (1847-1931) hazretlerinin manevi huzurlarında gerçekleşmesi ayrıca güzeldi. Mekanı cennet olsun” dedi.

Türbe ziyaretleri

Çorum’daysa Mecitözü Müftülüğü, öğrencilerle Elvan Çelebi türbesini ziyaret etti. Adana Yüreğir Gençlik Merkezi, Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini Çobandede türbesine götürdü. Bursa Gürsu Gençlik Merkezi de öğrencilerle Hz. Üftade türbesine gitti.