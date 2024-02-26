TKP laikliğe karşı işlenen suçlar dosyasının onuncusunu yayımladı: 'Sorumluların fotoğrafıdır'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir süre önce başlattığı Tarikatların Ensesindeyiz çalışması kapsamında her hafta laikliğe karşı işlenen suçlara yer verdiği dosya yayımlanıyor.

"Laikliğe Karşı İşlenen Suçlar Dosya No: 10" bugün yayımlandı.

Açıklamada, "Yaşamımızın her alanını piyasacı ve gerici hamleleriyle kuşatanlar, dur durak bilmeden suç işlemeye devam ediyorlar. Sadece geçtiğimiz hafta içinde laikliğe karşı işledikleri suçların listesi, nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğumuzu kanıtı" denildi.

Dosyada son bir hafta içinde laikliğe karşı işlenen suçlar şöyle sıralandı:

1. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, damadı Berat Albayrak’ın kurucusu olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile MEB arasında 22 Şubat 2023 tarihinde 3 yıllık işbirliği protokolü imzalandığı ortaya çıktı. Protokol, vakfın bakanlığa bağlı okullarda sosyal etkinlik adı altında faaliyetler yürütmesini, eğitime yönelik “çözüm modelleri” geliştirmesini, okullarda saha araştırması yapmasını öngörüyor.

2. TBMM Adalet Komisyonu’na sunulan 8. Yargı Paketi’ne, yurttaşın kişisel verilerinin ‘dini vakıflara’ verilebileceği maddesi eklendi.

3. Türkiye’nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız’ın, Temmuz 2023’te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin oğlu Muhammed Saki Elhüseyni’nin kurduğu Nezir Derneği’nden gelen heyeti makamında ağırladığı ortaya çıktı.

4. Ankara’nın Çankaya ilçesinde “Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur’an Kursu” açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret besleyen gençler olsun” çağrısında bulundu. Erbaş, 81 ilin 922 ilçesine 4-6 yaş arası çocuklara yönelik 211 binden fazla Kur’an kursu açıldığını da belirtti.

5. Yıllardır evrim teorisini derslerden ayıklayan MEB sonunda bilime savaş açtı, yeni müfredatta biyoloji dersinin merkezine “yaratılış teorisi”ni koydu. Bakanlıkça hazırlanan metinde “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen biyoloji dersi öğretim programıyla yürütülen eğitim öğretim süreçlerinde yaratılış teorisi benimsenmektedir” denildi.

6. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, makamında Menzil Cemaati’nin bürokrasi vekili (sorumlusu) olduğu iddia edilen Muhammed Raşid Seydaoğlu ile görüştü. Seydaoğlu, “Cumhurbaşkanı’yla da görüşüyorum” dedi.

7. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ile görüşmesinin ardından Menzil Cemaati bürokrasi vekili olduğu iddia edilen Raşid Seydaoğlu’nun eski İçişleri Bakanı AKP’li Süleyman Soylu ile de fotoğrafı ortaya çıktı.

8. Hizbullah’ın kurduğu Peygamber Sevdalıları Vakfı “Onu Oku, Onu Yaşa” adlı yarışma düzenlemek için MEB’e başvurdu. Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, bu yarışma iznini onayladı. 11 Şubat’taki yarışma 71 ilde MEB’e bağlı okullarda düzenlendi. Arasında tablet, bisiklet, çeyrek altının da bulunduğu 1300 farklı ödülün verileceği belirtilen sınavda, en iyi dereceyi yapan 2’si öğrenci 5 kişi umreye gönderilecek.

9. Hizbullah terör örgütü ile bağlantılı olan “Peygamber Sevdalıları Derneği”, Diyarbakır’ın sembol noktalarına “Yaşasın Şeriat” yazılı pankartlar astı. HÜDA PAR’a yakınlığı ile bilinen dernek, tarihi sura, caddelere ve üst geçitlere pankart asarken dron ile kayda aldı ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

10. TBMM’de yaptığı konuşmasında şeriatı savunan Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili İsa Mesih Şahin, “Şeriat dediğimiz kavram dindir, İslam’ın kendisidir” dedi.

11. Yeni Akit yazarı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın II. Abdülhamid’in 4.kuşak torununun nikah töreninde Mustafa Kemal Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra “beddua” ettiği görüntülendi.

12. Ali Koç’u ziyaret eden İlim Yayma Cemiyeti, Vehbi Koç’un 1967 yılında verdiği iftara dair bir belgeyi kendisine takdim etti. Dernek, Ali Koç’a dedesinin yazmış olduğu bir mektubu da hediye etti. Ali Koç’la dernek yetkililerin basına verdiği görüntü, ülkemizde laikliğe karşı suçların sorumlularının da fotoğrafıdır. Tarikatların da patronların da ensesindeyiz!