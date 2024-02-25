ÇEDES projesi: Öğrencilere maket mezar hazırlatıldı

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi altındaki gerici faaliyetler hızlıca yaygınlaşıyor.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında “sabır” konusunu işlemek için okulda maket mezar kuruldu. Bu etkinlik kapsamında bir öğrencinin maket mezar başında ağıt yaktığı görüldü.

Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı:

“ÇEDES projesi değerler kulübü ocak ayı sabır temalı etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. Öğrencimiz vefat eden annesine özlemini sabır temasıyla sahnelemiştir.”

Diğer ÇEDES uygulamaları

ÇEDES projesi kapsamında yapılan uygulamalar tepki çekmeye devam ediyor. Diğer kentlerde ÇEDES kapsamında şu uygulamalar yapıldı: