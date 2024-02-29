Lezita'da grev için geri sayım başladı: Sendikaya engel olamayan patron Hindistan'dan işçi getirdi

İşçilerin 7 Mart'ta iş bırakmaya hazırlandığı Abalıoğlu Lezita'da greve engel olmak isteyen patron Hindistan'dan işçi getirdi.

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Abalıoğlu Lezita'da işçiler arasında çoğunluğu elde eden Öz Gıda-İş Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki belgesini almış ancak işveren tarafı itiraz etmişti. İtiraz davası lehine sonuçlanan sendika, toplu iş sözleşmesi imzalamak için işvereni masaya davet etti ancak yanıt alamadı.

Yasal hakkı olan greve başvuran sendika, işçilerin 7 Mart'ta işbaşı yapmayacağını ilan etti. Bunun üzerine çok sayıda işçiyi işten çıkaran Abalıoğlu Lezita, fabrika alanında işçilerin daha önce direnişe geçtiği alanı da dikenli tellerle çevirdi.

İşverenin greve yönelik son hazırlığıysa işçi transferi oldu. Öz Gıda-İş yetkilileri, grev kırmak için getirilen Hintli işçilerin fabrika yakınındaki Turgutlu'da bir aparta yerleştirildiğini tespit etti. Banka hesabı açılan ve servisle işe götürülen işçilere şirket yetkilileri eşlik ediyor. Hintli işçilerin Abalıoğlu Lezita'da çalıştırılmak üzere getirildikleri yetkililerce de doğrulandı.

Grev kararının hemen ardından gelen bu hamleyi ''grev kırıcılık" olarak nitelendiren Öz Gıda-İş yetkilileri ve işten çıkarılan işçiler, buna izin vermeyeceklerini, hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

'Hintli garibanlara kimse dokunmasın, grev kırıcılığın hesabı şirketten sorulacak'

Tepkilerinin Hintli işçilere değil, onları grev kırıcılığa zorlayan işverene olduğunun altını çizen sendika, Abalıoğlu Lezita yönetimine şu sözlerle seslendi:

"Gelen işçilerin çalışma belgesi olduğu iddiası var ancak grev kararı öncesinde bu hamlenin yapılıyor olması çok açık ki grev kırıcılıktır. Sendikalı öncü işçileri işten çıkartırken ve Turgutlu'da, civar ilçelerde onlarca işsiz varken bölgeye neden Hintli işçi getirildiği şirket yetkililerince açıklanmak zorundadır. Bu işçileri getiren, varsa bu izinleri veren yetkililer derhal açıklama yapmak zorundadır. Grev kırıcılığına asla izin vermeyecek, hukuki olarak bu meselenin sonuna kadar gideceğiz. Derdimiz Hintli işçiler değil, onları grev kırıcılığına zorlayan Abalıoğlu Lezita yöneticileridir. Buraya getirilen Hintli garibanlara kimse yaklaşmasın ancak bunun hesabı bölge halkı tarafından şirket yetkililerine sorulmalıdır. Konu çok ciddidir tüm sorumluların biran önce açıklama yapması gerekmektedir. Burada işçinin örgütlü mücadelesinin ne kadar haklı olduğu, işverenin işçilere yaptığı biz bir aileyiz edebiyatının ne kadar boş olduğu ortadadır."

Lezita'dan soL'a açıklama

Duruma ilişkin soL'a açıklamada bulunan Lezita, yabancı işçi çalıştırmanın "işin sürdürülebilirliği ve üretimin devamlılığı açısından başvurulan bir yöntem" olduğunu ifade etti.

Ramazan ayı öncesinde ürünlerine yönelik talebin yükselmesini beklediklerini belirten şirket, konuyla ilgili resmi makamlara yaptıkları başvurunun da Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Şirketin açıklamasında önce çıkanlar şöyle:

"Yerel kaynakların yetmediği noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla yabancı iş gücüne de kapı açmaktayız. Bu durum, her sektörde iş gücü temin edilmesinde zorluk çekildiği durumlarda işin sürdürülebilirliği ve üretimin devamlılığı açısından başvurulan bir yöntemdir.

Şirketimiz de üretimin devamlılığını güvence altına almak amacıyla yaklaşık iki yıldır yabancı uyruklu iş gücü konusunda çalışma yürütmektedir.

Tüm seçenekleri değerlendirmemizin ardından konuyla ilgili resmi makamlara başvurumuz ise Nisan 2023 tarihinde yapılmıştır. Ürünlerimize yönelik talebin yükselmesini beklediğimiz yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fazla mesai yapılmamasını sağlamaya çalışmak, konunun bugünlerde gündeme gelmesine neden olmuştur."