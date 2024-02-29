Çanakkale Belediyesi deve güreşi için yaklaşık 2 milyon TL ödedi

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen Truva Deve Güreşleri Festivali, 25 Şubat 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi'nin, bir günlük deve güreşi organizasyonu için neredeyse 2 milyon TL harcama yaptığı ortaya çıktı.

"Büyük Truva Deve Güreşi Festivali Organizasyonu Hizmet Alım" başlığıyla ihale düzenleyen Çanakkale Belediyesi, ihaleyi 1 milyon 750 bin TL bedelle özel bir şirkete verdi.

Daha önceki yıllarda da Gökhan'ın himayesinde gerçekleştirilen organizasyonun, kamu kaynaklarının kullanımı ve develerin zarar görmesi gibi nedenlerden dolayı tepkiyle karşılanmıştı.

TKP'den açıklama

Durumu gündeme getiren Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütü, "Halkın kaynakları, canlıların yaşam hakkını şirketlere yedirmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Komünist belediyecilik, doğadan, tarihten, bilimden, sanattan, insandan, canlılardan yana olmaktır. Biz halkın kaynaklarını, canlıların yaşam hakkını şirketlere yedirmeyeceğiz. Kültür sanata, insana, doğaya gerçekten önem veren beledeyicilik için oylar TKP'ye."