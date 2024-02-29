GAMA İplik'te 63 yaşındaki işçi 'kaza' geçirdi: 'Kask yok, halat yok, iş güvenliği önlemi yok'

Geç ve eksik yatan maaşlar, sağlıksız çalışma ve beslenme koşulları gibi konularla gündeme gelen Düzce Gümüşova GAMA Recycle Fabrikası'nda bu kez bir "iş kazası" yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde geç ve eksik yatan maaşları nedeniyle iş bırakan işçiler Patronların Ensesindeyiz’e fabrikadaki çalışma koşullarını da anlatmıştı. İşçilerden biri, "Bu toz ciğerlerimize dolunca astım yapıyor, mideye gidince mide kanseri yapıyor. İçeri tamamen pislik, toz… Maaşlarımızın zamanında ödenmesini istiyoruz. Çok büyük sıkıntıdayız, kimsenin cebinde para yok. Taleplerimizin karşılanması için herkesin birlik olup ayrılmaması lazım" demişti.

"Şu an grev yapıyoruz ama içeride bir yaşlı amcamızı zorla çalıştırıyorlar. Adama yapmaması gereken bir işi verdiler, dışarıda çadır örttürmeye çalışıyorlar, adam düştü bak ambulansla gitti" diye konuşmuştu.

'İşçiler grev yaparken zorla çalıştırılmış'

GAMA İşçileri Dayanışma Ağı’ndan edinilen bilgilere göre zorla çalıştırılan 63 yaşındaki Nihat Yaka iş kazası geçirdi ve acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğlu Suat Yaka, Nihat Yaka’nın son durumunu anlattı:

Nihat Bey’in son durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Doktorlardan aldığımız bilgiye göre babamın beyin kanaması geçirdiği, 3 kaburga kemiğinin kırıldığı ve kanamanın durmasını bekledikleri ifade ediliyor. Doktorlar bugünün önemli olduğunu söyledi. Canımızın derdindeyiz, bekliyoruz.

'Kendisiyle alakası olmayan bir işi yaptırmışlar'

Bu iş kazası nasıl gerçekleşti?

İş arkadaşları tarafından söylenene göre diğer işçiler grev yaparken babam vardiya şefleri tarafından mobbing yapılarak, “Bu işin yapılması gerekiyor” denilerek zorla çalıştırılıyor. Kendisinin fabrikadaki görevi meydancı, yani etrafı toparlamakla sorumlu. Zaten 63 yaşında bir insan… Ama kendisiyle alakası olmayan bir işi yaptırıyorlar. Herhangi bir kask yok, halatı yok, iş güvenliği önlemi yok, bobinlerin üstüne branda örtmek için çıkarılıyor ve düşünce hastaneye kaldırılıyor.

Ben hakkımı fabrika patronu Zafer Kaplan’a helal etmiyorum. İki gündür yönetimden bir Allah’ın kulu beni aramadı. İnsana değer verilmiyor. Bu fabrikanın yaptığı muamele insanlık dışı! Koymuşlar ambulansa göndermişler, ben sora sora buldum nerede olduğunu, haber bile vermediler.

'Maaşlar 5 yıl önce de geç ve eksik yatıyordu'

GAMA fabrikası hakkında bilgi verir misiniz?

Ben de bu fabrikada geçmişte çalıştım. En son 5 yıl önce. Maaşlar o zaman da geç ve eksik yatıyordu. O fabrika kurulduğundan beri düzgün maaş yatmadı. Tazminat konusunda insanı mahkeme mahkeme süründürüyorlar. Paranın üstüne yatıyorlar, işçileri uğraştırıyorlar.

Birçok yaşlı insan babam gibi emekli maaşı yetmeyince bu fabrikaya giriyor. Babam da 1 yıldır burada çalışıyordu.

İşçiler taleplerini açıklamıştı

İşçiler birkaç gün önce Patronların Ensesindeyiz ile birlikte yaptıkları toplantıda GAMA İşçileri Dayanışma Ağı kurmaya karar vermiş ve taleplerini belirleyerek mücadele kararı almıştı.