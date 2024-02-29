TKP'nin adayından öğrencilerin türbeye götürülmesine tepki: 'Menemen'i tarikatlardan kurtaracağız'

Teğmen Kubilay’ın gerici ayaklanmada katledildiği İzmir Menemen’de çocuklar, Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine ÇEDES bahanesiyle götürülmüştü. Ziyarette İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven de yer almıştı.

Kadıoğlu, ziyarete ilişkin "Programın Safa Cami ve haziresinde bulunan Nakşibendi şeyhlerinden Esad Erbili hazretlerinin manevi huzurlarında gerçekleşmesi ayrıca güzeldi. Mekanı cennet olsun" dedi.

Çocukların, Menemen olayına karışan, idam ile yargılanan ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen Şeyh Erbili'nin türbesine ziyarete götürülmesi tepki çekti.

'Menemen'i tarikatlardan kurtaracağız'

TKP'nin Menemen Belediye Başkanı Adayı Mahir Adıgüzel de çocukların Nakşibendi şeyhinin türbesine götürülmesine tepki gösterdi. "Menemen'i tarikatlardan kurtaracağız" diyen Adıgüzel, bir süredir ilçede ÇEDES'e karşı seminerler yaptıklarını, velilerden imza topladıklarını da anlattı.

soL'a konuşan Adıgüzel şunları söyledi:

"ÇEDES projesi kapsamında çocuklara camileri temizlettiler, okullara eğitimci diye imamları soktular. Şimdi de çocukları Kubilay'ı öldüren gericinin mezarına götürüyorlar. Menemen'de tarikatların, hükümetin de desteğiyle gerici faaliyetleri olduğunu biliyoruz.

Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu ve tarikat bataklığına sürükleyenlere izin vermeyeceğiz. TKP'nin yönettiği bir belediyede bu gerici uygulamalar son bulacak. Her mahalleye gençlik merkezleri, kütüphaneler ve kreşler kuracağız ve buralar aydınlanmanın adresleri olacak.

Uyarıyoruz. Çocuklarımızdan ellerinizi çekin."