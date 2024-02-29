DİSK-AR: Hissedilen enflasyon açıklanan enflasyonun iki katı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) son zamanlarda kamuoyunda tartışılan hissedilen (algılanan) enflasyona ilişkin detaylı veriler paylaştı.

Araştırma kapsamında 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin aylık hissedilen enflasyon verilerine yer verilirken, TÜİK verileri üzerinden değerlendirme yapıldı.

Buna göre 2023 yılında hissedilen enflasyon, açıklanan (resmi) enflasyonun yaklaşık iki katı oldu. Ortalama hissedilen enflasyon 2023’teki ortalama açıklanan enflasyonun 53 puan üzerinde hesaplandı. 2022 yılında hissedilen enflasyon ortalama 98,44 iken ortalama açıklanan enflasyon yıllık ortalama yüzde 71,98 olarak gerçekleşti. Böylece açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki fark 36,8 puan oldu. 2021 yılında ise ortalama hissedilen enflasyon yüzde 56,39, ortalama açıklanan enflasyon yüzde 19,42 ve aradaki fark 34,91 puan oldu.

Aradaki puan farkının en yüksek olduğu yıl ise 2023 oldu.

Rapor şöyle özetlendi:

Hissedilen (algılanan) enflasyon ile açıklanan (resmi) enflasyon arasında uçurum var!

2023 yılında açıklanan (resmi) enflasyon ile hissedilen (algılanan) enflasyon farkı ortalama 53 puan!

Halkın hissettiği (algıladığı) enflasyon resmi enflasyonun 2 katı!

TÜİK, hissedilen (algılanan) tüketici enflasyon verilerini düzenli olarak açıklamalı.

TÜİK verileri kamuoyuna açıklamıyor

Rapora göre açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasında büyük farklar olması enflasyon ölçümünde ciddi sorunlar olduğunun göstergesi. Türkiye’de TÜİK bu verilere sahip olduğu halde kamuoyuna açıklamıyor.

2023 sonu itibarıyla AB ülkelerinde algılanan enflasyon yüzde 9,5, açıklanan enflasyon yüzde 2,4. Aradaki fark 7,1 puan. TÜİK’e göre ise Türkiye’de 2023 Aralık’ta hissedilen enflasyon yüzde 100,5 iken açıklanan enflasyon yüzde 64,8.