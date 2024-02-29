IFFCO Türkiye'de sendikalaşan işçiler işten atıldı

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dubai merkezli IFFCO Türkiye’de sendikalaştıkları için işçiler haksız nedenlerle işten atıldı. İşçiler fabrika önünde toplanmaya başladı.

Fabrika önünde Patronların Ensesindeyiz temsilcilerine konuşan işçiler, bir yıldır Tek Gıda-İş Sendikası'nda örgütlenme çabasına girdiklerini, ancak şirketin gerekli çoğunluğun sağlanıp sendikanın yetki kazanması sonrası önce sendikalaşma sürecini uzatmak için yetki itirazı, süreci temyize taşımak gibi adımlar attığını, ardından da sendikalaşma çabasında olan işçilerin düzenli olarak istifaya zorlayıp mobbinge maruz bıraktığını anlattı. İşçiler haksız nedenlerle işten atıldıklarını söyledi.

İşçiler fabrika önünde toplandı

İşçilerin iddiasına göre, sendikalaşma sürecine başından beri destek olanlar, gerek “pozisyonunuz kapatılıyor” denilerek gerekse çalışmalarına engel olmamasına rağmen hastalıkları gerekçe gösterilerek işten atılıyor.

Şirket işçilerin avukatlarının görüşme talebini reddederken, işçiler, işten atılanların geri alınması, sendikanın yetkisinin kabul edilerek yönetimle masaya oturulması talebiyle Patronların Ensesindeyiz temsilcileri ve Tek Gıda-İş yetkilileriyle birlikte fabrika önünde toplandı.