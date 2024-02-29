Lütfü Savaş CHP Hatay milletvekiline küfredip 'terörist' dedi, vekil soL'a konuştu: 'Mahkemeye taşıyacağım'

Gazeteci Aslıhan Gençay, son dönemde CHP'nin tartışmalı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'la ilgili ayrıntılı haberler yapıyor. Gençay son olarak bugün, Savaş'a ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı paylaştı.

Kayıtta Lütfü Savaş'ın CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hakkında "Servet, benle muhalif değil. Mihraç Ural’ın buradaki köpeği. Bunlar görüşüyor. Bunları bileceksin. Bunlar Türk milliyetçisi falan değil. Bunlar Acilciler. Suriye kanadındaki Mihraç Ural’ın köpeği. Onlarla görüşüyor, kayınbabasıyla" dediği duyuluyor.

soL, ses kaydının Lütfü Savaş'a ait olduğunu ikinci bir kaynaktan teyit edemedi, ancak kayıtta ismi geçen vekil, kaydı mahkemeye taşıyıp doğruluğunu teyit etmek niyetinde.

CHP'nin bir büyükşehir adayının, aynı kentten CHP'li bir milletvekiline hakaret ettiği ses kaydıyla ilgili iddiayı, Savaş'ın hedef aldığı vekil Mullaoğlu'na sorduk. CHP'li vekil, "Kullanılanlar, akıl alacak ifadeler değil" tepkisi verdi.

Konuyu kendisinin de sosyal medyada gündem olunca haberdar olduğunu ifade eden Mullaoğlu, "Duyduklarıma inanmak dahi istemiyorum. Umarım gerçek değildir. Hukuki olarak tüm haklarımı arayacağım" dedi.

'AKP tarafından terörist olarak yaftalanmaya alışkınız ama kendi adayımızdan duymak yakışmadı'

Bahsi geçen ses kaydında CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hakkında "Bunlar Türk milliyetçisi falan değil. Bunlar Acilciler. Suriye kanadındaki Mihraç Ural’ın köpeği. Onlarla görüşüyor" dediği iddia ediliyor.

Bahsi geçen örgütün "bir terör örgütü olduğu ve Reyhanlı'da gerçekleştirdiği bombalı eylemlerle bilindiğini" öne süren Servet Mullaoğlu, soL'a verdiği demeçte "AKP tarafından konudan bağımsız olarak herhangi bir başlıkta terörist olarak yaftalanmaya alışkınız. İktidarın alışıldık siyaseti bu. Ama kendi adayımız tarafından böyle anılmak yakışıksız oldu. Hâlâ duyduklarıma inanamıyorum. Gerçek olmadığını düşünmek istiyorum" dedi.

Lütfü Savaş'ın adaylığına karşı çıkmıştı

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, aday belirleme süreçlerinde CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda Lütfü Savaş'a itiraz eden isimlerden. Kendisi bunu "Halkımızın sesini genel merkeze taşıdım. Bu benim görevimdi" diye belirtiyor.

Ses kaydıyla alakalı daha öncesinde bir bilginiz var mıydı sorusuna "Daha önce böyle bir şey duymadım. Kulağıma da bir şey gelmedi. Ama duyduklarım çok üzücü. Doğru mudur bilmiyorum. İnanmak dahi istemiyorum. Ama Lütfü Bey'in adaylığına karşı Hatay yerelinde ciddi bir itiraz vardı. Ben de bunu görevim gereği CHP Genel Merkezi'ne taşıdım. İddia edilen ses kaydı bu sürecin ardına denk geldi" yanıtı veriyor.

'Hukuki olarak hakkımı arayacağım'

Kendisinin de bir hukukçu olduğunu belirten Servet Mullaoğlu, yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu ve iddia edilen ses kaydına inanmak istemediğini belirtti. "Aynı zamanda hukukçuyum. Bu konuyu hukuk sistemine taşıyacağımı belirtmek isterim. Eğer ses kaydı gerçekse ve iddia edildiği gibi ifadelere yer veriliyorsa hukuken hakkımı arayacağım" diyen Mullaoğlu ses kaydında ismi geçen Mihraç Ural'ı tanımadığının ve bugüne kadar kendisiyle hiç temasının olmadığının altını çizdi.

İddialara dair henüz Lütfü Savaş cephesinden bir açıklama gelmedi.