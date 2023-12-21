Güne soL'dan bakın: 21 Aralık 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

İlaç yokluğu kaosu büyüyor: Firmalar ve ecza depoları zammı beklemek için eczanelere ilaç vermiyor

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kurunun yüzde 25 artması ve bu zammın 25 Aralık itibarıyla geçerli olacak olması nedeniyle eczanelerde bulunamayan ilaç sorunu daha da şiddetlendi.

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İlaç yokluğu kaosu büyüyor: Firmalar ve ecza depoları zammı beklemek için eczanelere ilaç vermiyor

Devlet korumasındaki çocuklar tarikatlara emanet: Suffa Vakfı binin üzerinde çocuğa ulaşmış

Tarikatlar Aile Bakanlığı’yla yapılan protokollerle devlet korumasındaki çocuklara musallat oluyor. Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı, binin üzerinde "kimsesiz" çocuğa ulaştığını duyuruyor.

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Devlet korumasındaki çocuklar tarikatlara emanet: Suffa Vakfı binin üzerinde çocuğa ulaşmış

Hatipoğlu, aile boyu işçi düşmanı: 'Sağ kolu' fabrikada silahla dolaşıyor

AKP'li vekilin akrabasının fabrikasında çalışan işçi anlattı: "Patron belinde silahla fabrikada dolaşıyor. Ek mesai ücretleri geç ve elden veriliyor, eksik yatırılıyor."

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Hatipoğlu, aile boyu işçi düşmanı: 'Sağ kolu' fabrikada silahla dolaşıyor

MEB Alevilere düşman, karma eğitime karşı olan Nurettin Topçu'yu müfredata ekledi

Alevileri ''bozuk zihniyet'' olarak gören gerici yazar Nurettin Topçu, ortaokul öğrencilerine anlatılacak.

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MEB Alevilere düşman, karma eğitime karşı olan Nurettin Topçu'yu müfredata ekledi

'Tarikatlar STK'dır' diyen bakan kendi kurduğu gerici dernekle okullarda konferans veriyor

Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğini duyuran Bakan Tekin, gerici Cihannüma Derneği’nin genel başkanlığını yapmış. Üstelik de kurucularından.

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'Tarikatlar STK'dır' diyen bakan kendi kurduğu gerici dernekle okullarda konferans veriyor

TKP: Sadece tarikatları değil TÜSİAD’ı da dağıtacağız

Patronlar kulübü TÜSİAD, tarikatlara sahip çıkan Milli Eğitim Bakanını eleştirdi. Türkiye Komünist Partisi, ''20 yıl önce AKP’yi iktidara taşıyan da TÜSİAD’dı'' hatırlatmasında bulundu.

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TKP: Sadece tarikatları değil TÜSİAD’ı da dağıtacağız

'Evlatlıkla evlenilebilir' diyen isme Erdoğan'dan ödül

 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü "Bilim" dalında "Evlatlıkla evlenilebilir" sözleri tepki çeken Süleyman Uludağ’a verildi.

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'Evlatlıkla evlenilebilir' diyen isme Erdoğan'dan ödül

MESS görüşmelerinde masadan kalkıldı: İşçi sendikaları greve doğru gidiyor

Binlerce metal işçisini ilgilendiren MESS toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçiler masadan kalktı, fabrikalarda mücadele bayrağının yükseltilmesi kararını kamuoyu ile paylaştı.

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MESS görüşmelerinde masadan kalkıldı: İşçi sendikaları greve doğru gidiyor

Ukrayna-Rusya Savaşı: Garp cephesinde yeni bir şey yok

Emperyalizmin tam desteğini alan, ülkede muhalefetin en hafifini bile hapse atan, Nazi hayranı Zelenskiy, Salı günü seçtiği gazetecilerin karşısına geçti.

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Ukrayna-Rusya Savaşı: Garp cephesinde yeni bir şey yok

Özel hastanenin rant arayışına Ankaralılar tepkili: 'Mahallemize sahip çıkacağız'

Çankaya'daki bir özel hastanenin mahalledeki binaları satın alarak yeni hastane kompleksi oluşturmasına Ayrancı sakinleri tepki gösteriyor: 'Mahalle yaşanmaz bir hale gelebilir'

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Özel hastanenin rant arayışına Ankaralılar tepkili: 'Mahallemize sahip çıkacağız'

TKP'den direnen Özak işçilerine destek: İstanbul'un üç noktasında dayanışma eylemi

TKP, Şanlıurfa’da 25 gündür direnen Özak Tekstil işçileri için eş zamanlı olarak İstanbul'da üç dayanışma eylemi düzenledi.

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TKP'den direnen Özak işçilerine destek: İstanbul'un üç noktasında dayanışma eylemi

AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

AYM, tutuklu milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi.

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AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

soL'un 'Muğla'da mezarlık temizliğine götürülen öğrenciler' haberi Meclis gündeminde

ÇEDES Protokolü kapsamında Menteşe ilçesinde çocukların mezarlık temizliğine götürülmesini Meclis gündemine taşıyan CHP'li Özcan, Bakan Tekin'den 5 soruyu yanıtlamasını istedi.

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soL'un 'Muğla'da mezarlık temizliğine götürülen öğrenciler' haberi Meclis gündeminde 