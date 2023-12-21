soL'un 'Muğla'da mezarlık temizliğine götürülen öğrenciler' haberi Meclis gündeminde 

soL'un 7 Aralık'ta "Muğla'da ÇEDES programı kapsamında çocuklara mezar temizlettiler" başlığıyla duyurduğu haber Meclis gündemine taşındı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.

CHP Muğla milletvekili Gizem Özcan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) programı kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mezarlık temizliğine götürülmesini Meclis gündemine taşıdı.

ÇEDES projesiyle laikliğe ve pedagojiye aykırı olarak eğitimi dinselleştirme yönündeki faaliyetlerin arttığını belirten Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için Meclis'e soru önergesi verdi.

ÇEDES protokolünün 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla ortaklaşa hayata geçirildiğini ifade eden Özcan, "2021-2022’de 48 ilde başlatılan ÇEDES protokolü 2022-2023’te 81 ilde 703 okula yaygınlaştırılmıştır. Proje kapsamında 'manevi danışman' olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere 'değerler eğitimi' vermeye başlamıştır" dedi.

'Hiçbir çocuk dinsel içerikli pratiklere zorlanamaz'

ÇEDES Projesi kapsamında Tekirdağ, Batman ve Niğde’de öğrencilere cami temizletilmesinin basına yansıdığını hatırlatan Özcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Öğrencilere Adıyaman Tut ve Muğla Menteşe’de mezar temizletilmiştir. Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından öğrencilerin mezarlıkta olduğu görüntüleri paylaşmış, tepkilerin çoğalmasının ardından paylaşımı kaldırmıştır. Konunun uzmanı psikolog ve pedagoglar tarafından yapılan açıklamalarda, çocukların mezarlık ziyareti ya da temizliği gibi etkinliklere katılımının, çocukların karakteri, yaşı, önceki deneyimleri, kaygı düzeylerine bağlı olarak pek çok ruhsal hastalığın tetikleyicisi olabileceği vurgulanmıştır. Laik ve bilimsel eğitim, Cumhuriyet değerlerinin temeli, eşit ve özgür yarınların güvencesidir. Hiçbir çocuk laik, bilimsel ve kamusal olmayan eğitime ve eğitim faaliyeti adı altındaki dinsel içerikli pratiklere zorlanamaz. Anayasamızın laiklik ilkesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereği olarak ÇEDES projesi ivedilikle sonlandırılmalıdır."

Özcan'dan Bakan Tekin'e 5 soru

Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti:

1) Mezarlık temizliği gibi dinsel içerikli faaliyetlerin çocuklarımıza dayatılmasının, uzman psikolog ve pedagogların vurguladığı gibi, onlarda kaygı, korku ve endişe yaratabileceği, ruhsal hastalıkların tetikleyicisi olabileceği hususunda ne düşünüyorsunuz?

2) ÇEDES projesinin çocukların sağlıklı gelişimini tehdit edeceği, farklı inanç ve kimliğe sahip olanların ayrımcılığa uğrayacağı, projeyle tek din tek mezhep dayatması yapılacağı konusundaki kaygılara dair düşünceleriniz nelerdir?

3) Bugüne kadar, okullara “manevi rehber” adı altında imam, vaiz ve Kur’an kursu öğrencisi olarak kaç kişi görevlendirmiştir? Görevlendirilen kişilerin kaçı emekli imam ve vaizdir? Bu görevlendirmelerin illere göre dağılımı nedir?

4) ÇEDES projesi kapsamında, projenin başladığı 2021’den bugüne kadar ne kadar harcama yapılmıştır? 2024 yılında ne kadar harcanması tahmin edilmektedir? Harcamalar MEB Bütçesi’nin hangi kaleminden yapılmaktadır?

5) Anayasamızın laiklik ilkesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereğini yerine getirerek ÇEDES projesine ne zaman son vereceksiniz?