Devlet korumasındaki çocuklar tarikatlara emanet: Suffa Vakfı binin üzerinde çocuğa ulaşmış

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere devam edeceklerini ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devlet korumasındaki çocuklar için tarikatlarla yaptığı protokoller de gündemde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2011-2019 yılları arasında çeşitli kurumlarla yaptığı protokolleri resmi internet sitesinde yayınlıyor. 2019 tarihinden sonra yapılan protokoller ise bakanlığın sitesinde yer almıyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2011-2019 yılları arasında Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği, Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat İnsani Yardım Derneği, Mutlu Yuva ve Mutlu Yaşam Derneği, İHH, Önder İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği gibi yapılarla protokol imzalamış.

Bakanlıkla protokolü olduğunu açıklayan yapılardan biri de Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’na bağlı Mutlu Yuva Derneği.

Mutlu Yuva Derneği adı soL okurları için tanıdık.

Temmuz-Ağustos aylarında İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evleri’nde kalan devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın bu derneğin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına götürüldüğünü haberleştirmiştik. Haberin ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kamp erken bitirilmiş ve çocuklar yeniden tarikat yurdundan çocuk evlerine teslim edilmişti.

Çocukların Mutlu Yuva Derneği organizasyonuyla götürüldükleri Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda fiziksel ve psikolojik şiddete de uğradıkları ortaya çıkmıştı.

Ancak dernek adı altında faaliyet gösteren tarikatın çocuklara yalnızca “yaz kampı” kapsamında musallat olmadığı da ortaya çıktı. Tarikat 6 ilde "müstakil yönetimleri" olan ve kendilerinin finanse ettiği çocuk evlerinde şu anda 700 civarında çocuk olduğunu duyuruyor. Tarikat devlet korumasındaki çocuklarla ilgili bu faaliyetini bakanlıkla yaptığı protokole dayandırarak meşrulaştırmaya çalışıyor.

Suffa Vakfı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre vakfa bağlı Mutlu Yuva Derneği bakanlıkla imzaladığı protokol kapsamında bugüne dek binin üzerinde çocuğa ulaşmış.

Vakfın faaliyetlerinin sıralandığı “Yetimler” başlıklı bölümde Mutlu Yuva Derneği'nin amacının "kimsesiz ve korunmaya ihtiyacı olan çocukların her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını sevgi dolu bir yuvada karşılamak" olduğu öne sürülüyor ve derneğin faaliyetlerini Aile Bakanlığı'yla ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yürüttüğü belirtiliyor.

Vakfın internet sitesinde devlet korumasındaki çocukların yatılı kaldıkları çocuk evlerine ilişkin şunlar kaydediliyor:

"2021 yılı itibariyle Müstakil yönetimleri olan İstanbul, Bursa, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere 6 ilde, 124 çocuk evinde 700 civarı çocuğa hizmet vermeye devam etmektedir ve bugüne kadar 1000’den fazla çocuğa ulaşılmıştır.

Çocuk evlerinde 5-6 çocuk, 3 bakım personelinin gözetiminde yaşamaktadırlar.

Çocuk evlerinin, kiraları, tefrişatları, tadilat, tamirat işleri, tüm lojistik maliyetleri dernek tarafından karşılanmaktadır."