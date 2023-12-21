Hatipoğlu, aile boyu işçi düşmanı: 'Sağ kolu' fabrikada silahla dolaşıyor

Nebi Hatipoğlu son seçimlerde İYİP’ten Eskişehir Milletvekili seçilmiş, seçilmesinin üzerinden altı ay geçmeden AKP’ye transfer olmuştu. Bu süreçte Hatipoğlu’nun sahibi olduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi’nin, Sanayi Bakanlığı’ndan 1,3 milyar liralık teşvik aldığı ortaya çıkmıştı.

Nebi Hatipoğlu ve sahibi olduğu Europen, bu teşviğin yanı sıra işçi düşmanlığıyla da biliniyor.

soL’a konuşan bir Europen işçisi Nebi Hatipoğlu’nun bir işçiyi kendisini tanımadığı için dövdürterek işten attığını; fabrikaya sendika sokmadığını, sokmak isteyenleri tehdit ettiğini ve ek mesai ücretlerini elden verdiğini anlatmıştı.

Bu olanların ortaya çıkması üzerine Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı fabrika önünde işçilerle buluşmuş, bunun üstüne Nebi Hatipoğlu fabrikanın önüne polis dikmişti.

Hatipoğlu’nun kuzeninin fabrikası da işçilere karşı farklı değil

Nebi Hatipoğlu’nun fabrikasında durum buyken, Hatipoğlu’nun teyzesinin çocuğu Emre Yılmaz’ın sahiplerinden biri olduğu, tam adı Everest Yapı Elemanları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olan Everest Grup’ta da işçilere karşı takınılan tavır farklı değil.

2015’te Eskişehir’de kurulan Everest Grup, ilk yıllarında PVC üretirken daha sonraki yıllarda PVC doğrama, ahşap kapı ve mutfak dolabı imalatı yapmaya başladı. Ayrıca Everest Grup’un Europen’le pek çok ortak işi var.

Everest Grup’ta çalışan bir işçi, konu hakkında soL’a konuştu.

'Halit Şora fabrikada silahla dolaşıyor'

Ahmet*, 23 yaşında ve 6 aydır Everest Grup’ta çalışıyor. Son zamanlarda fabrikada iki kişinin işçiler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyleyen Ahmet, bunu, Everest’in patronları Halit Şora ve Nebi Hatipoğlu’nun kuzeni Emre Yılmaz’ın yaptığını belirtti. Ahmet, Şora’nın fabrikada silahla dolaştığını ve Nebi Hatipoğlu’nun “sağ kolu” gibi gezdiğinin altını çizdi.

“Halit Şora diye biri var, patronlardan. Nebi Hatipoğlu’nun ‘sağ kolu’ gibi bir şey. Ayrıca Nebi Hatipoğlu’nun kuzeni olan diğer patronun, Emre Yılmaz’ın da işlerini yapıyor. Fabrikada, belinde silahla dolaşıyor.”

Halit Şora ayrıca Instagram ve X hesaplarından sürekli Nebi Hatipoğlu ile olan fotoğraflarını paylaşıyor.

Ek mesai ücretleri geç ve elden veriliyor, eksik yatırılıyor

Everest’teki bir diğer sorun da ek mesai ücretlerinin geç, elden ve eksik şekilde yatırılması. Ahmet “Ek mesai ücretleri bir ay, bazen iki ay sonra yatırılıyor. Mesela benim kasım ücretim ocakta yatırılacak.” sözleriyle durumu anlattı.

Kendilerinin sekiz saat çalışması gerekirken dokuz saat çalıştırıldıklarını söyleyen Ahmet, bu bir saatin ücretini alamadıklarını da ekleyerek herkesin çalışma saatlerinden şikayetçi olduğunu belirtti.

'Yemekler çok sağlıksız ve yetersiz'

Fabrikada çıkan yemeklerin de aylardır kötü olduğunu söyleyen Ahmet, kendilerine verilen ekmeklerin de yetersiz olduğunun altını çizdi. Bu durumu fabrika yönetimine ilettiklerini ancak olumlu bir dönüş alamadıklarını söyleyen Ahmet şunları kaydetti:

“Yemekler problemli, çok sağlıksız ve yetersiz. Yemek kötü değilmiş gibi bir de eksik ekmek geliyor. Aşağı yukarı beş aydır yemeklerden şikayetçiyiz. İdareye gidiyoruz, geçiştiriyorlar.”

*İşçinin gerçek ismi gizlenmiştir.