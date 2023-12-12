Kendisini tanımayan işçiyi dövdürtmüştü: Nebi Hatipoğlu’nun işçi düşmanı tavırları sürüyor

Nebi Hatipoğlu, 2023 Genel Seçimlerinde İYİP’ten Eskişehir Milletvekili seçilmiş ancak seçimin üzerinden henüz altı ay geçtikten sonra İYİP’ten istifa ederek AKP’ye katılmıştı.

Hatipoğlu, milletvekilliğinin yanı sıra Meclis’teki çoğu vekil gibi bir patron. Hatipoğlu’nun, İYİP’ten istifa etmesinin ardından büyük ortağı olduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketine, Sanayi Bakanlığından 1,3 milyar liralık teşvik verildiği ortaya çıkmıştı.

Europen, kötü çalışma koşullarıyla da gündemde

İşçiler, Nebi Hatipoğlu’nun kendilerine karşı “mafya” gibi olduğunu belirtirken “Nebi Hatipoğlu bir gün fabrikada dolaşıyor. Biz işçilere tek tek ‘Ben kimim?’ diye soruyor. Bir arkadaşımız tanıyamadı kim olduğunu. Hatipoğlu, kendisini tanıyamayan işçiyi dövdürtüp işten çıkarttı. Mafya gibi dolaşıyor fabrikada” örneğiyle Hatipoğlu’nun kendilerine karşı olan tavrını açıkladı.

Ayrıca fabrikada çalışan işçiler Hatipoğlu’nun fabrikaya sendika sokmak isteyen işçileri tehdit ettiğini söylerken, ek mesai ücretlerinin elden yatırıldığını ve bu durumun da emekliliklerini etkileyeceğini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz çalışma yaptı, Hatipoğlu’nun fabrikasının önüne polis diktiği iddia edildi

Patronların Ensesindeyiz (PE), baskı, mobbing ve kötü çalışma koşullarına karşı fabrika önünde çalışma yaptı. İşçilere, yalnız olmadıklarını belirten broşürleri ulaştıran PE, kötü çalışma koşullarına karşı bir araya gelme çağrısı yaptı.

Gazete Duvar’ın haberine göre Nebi Hatipoğlu, fabrikasının önüne polis dikti. Polislerin fabrikanın önüne PE çalışmasından sonra gelmesi ise dikkat çekti.

Emniyet-Sen’e bağlı “Polisin Sesi Platformu” haber servisine ulaşan ve emniyet personeline amirlerince Whatsapp yoluyla verildiği iddia edilen talimatta Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’na ait Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli işyerinin giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin beklemesi yönünde görevlendirme yapıldığı iddia edildi.

Hatipoğlu işçilere her geçen gün daha kötüsünü reva görüyor

Nebi Hatipoğlu, PE çalışmasından sonra fabrikasının önüne polis dikmekle kalmadı.

İşçilere her geçen gün daha kötü koşulları reva gören Hatipoğlu, şimdi de mola alanlarını kapatarak bahçeye çadır kurdu. İşçiler, ısıtıcı olmayan bu çadırlarda mola vermek zorunda bırakılırken mola saatlerini soğuk havada geçirmek zorunda kalıyor.

Fabrikadaki işçiler, kötü koşullar devam ederken PE çalışmasının işçiler arasında umut yarattığını dile getiriyor.