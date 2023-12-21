MESS görüşmelerinde masadan kalkıldı: İşçi sendikaları greve doğru gidiyor

185 bin metal işçisini kapsayan ve Türkiye’nin en büyüğü olma niteliğindeki Toplu İş Sözleşmesi'nde sona yaklaşılıyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Türk Metal ve Çelik İş sendikalarının Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile sürdürdükleri grup toplu iş sözleşmesi arabuluculuk aşaması ile devam ediyor.

MESS'in teklifleri

İşçi sendikalarından yapılan açıklamaya göre, patron sendikası MESS ücret zamlarında ilk altı ay yüzde 35 ücret zammı önerdi. Sosyal ödeme ve ödeneklerde ise yüzde 65 oranında zam önerdi. İşçi sendikaları bu öneriye karşı masadan kalktı.

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamaya göre, “Yapılan toplam 5 toplantıda; 39 ana madde, 2 geçici madde, 5 ek madde kabul edilirken, 45 ana madde, 5 geçici madde, 7 ek madde olmak üzere toplam 59 madde ve bazı yönetmelikler için 'Uyuşmazlık Tutanağı' tutuldu” ifadeleri yer aldı.

Arabulucu aşaması

28 Eylül’de ilk toplantı ile başlayan toplu sözleşme görüşme süreci uyuşmazlık tutanağının tutulduğu 22 Kasım’da son buldu. Uyuşmazlık tutanağının tutulmasından sonra toplu iş sözleşmesi süreci arabulucu aşamasına geçiyor. Bu aşamada bakanlık tarafından görevlendirilen bir arabulucu, tarafları bir araya getiriyor ve uyuşmazlığın çözümlenmesini sağlamaya çalışıyor. Arabuluculuk süresi 15 gün. İşçi sendikaları ve MESS 20 Aralık 2023 tarihinde arabulucu ile bir araya geldi.

Birleşik Metal mücadele bayrağını yükseltiyor

Birleşik Metal İş’ten yapılanan açıklamaya göre, MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendirmek üzere MESS Grup TİS kapsamında olan fabrikaların temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Birleşik Metal-İş başkanlar kurulu bir araya geldi ve fabrikalarda mücadele bayrağının yükseltilmesi kararını kamuoyu ile paylaştı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu;

Tüm işyerlerinde grev hazırlıklarının yapılması ve bu kapsamda grev eğitimlerine başlanması,

Önümüzdeki hafta başından itibaren, yapılmakta olan üretimden gelen gücün kullanılması eyleminin artırılarak sürdürülmesi,

Metal işçilerinin yoğun olarak yaşamakta olduğu kentlerin meydanlarında kitlesel yürüyüş ve basın açıklamaları yapılması kararlarını kamuoyu ile paylaştı.

Süreç nasıl ilerleyecek?

28 Eylül’de başlayan toplu sözleşme süreci 22 Kasım tarihinde "Uyuşmazlık Tutanağı"nın tutulması ile uyuşmazlık sürecine girmiş, 20 Aralık 2023 tarihinde de arabulucu görüşmesi gerçekleşmişti.

Arabulucu raporunun sendikaya ulaşması ile grev kararının alınabileceği ikinci 60 günlük süre başlıyor. Bu takvime göre sendikaların Ocak sonu veya Şubat başında grev kararı alması bekleniyor.