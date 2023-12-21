'Tarikatlar STK'dır' diyen bakan kendi kurduğu gerici dernekle okullarda konferans veriyor

Meclis kürsüsünden tarikat ve cemaatleri savunan, protokollere devam edileceğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerici Cihannüma Derneği’nin kurucu genel başkanı çıktı.

Bakanın dernekle bağlantısını koparmadığı anlaşılırken, söz konusu derneğin sitesinde pek çok alanda konferanslar düzenlendiği, rapor ve çalıştaylar hazırlandığı görülüyor. Dernek faaliyetlerini kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek olarak açıklıyor.

Uluslararası faaliyette bulunmayı da hedefleri arasına alan dernek kendini şöyle tanımlıyor:

"Varoluşu, bilgiyi ve değerleri kendi medeniyetinin ilkeleri ile tanımlayan ilim, irfan ve hikmet okulunun öğrencileri, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi için samimiyetle mücadele eden ve bu yolda birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyen kardeşler topluluğuyuz."

Okullarda Kudüs konferansı

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, derneğin Malatya İl Temsilciliği ile Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği, kentteki bazı okullarda “Kudüs” konferansları düzenledi. İki dernek ortaklığında Malatya’daki Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesi, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi; Yalçın Koreş Ortaokulu ile Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu’nda Kudüs’e ilişkin konferanslar verdiği öğrenildi.

Konferansları Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Genel Sekreteri Kadir Murat Öztürk verdi. Konferans kapsamında “Kudüs’ün bir cihat davası olduğu” anlatıldı.

Derneğin tüzüğünde amaçlarının gençlere ulaşmak olduğu belirtildi.