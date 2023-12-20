Diyarbakır Valiliği ilkokulda çocuklara Said Nursi anması yaptırıyor

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında "İnançlı ve Cesur Alim Said Nursi" videosu hazırladı. Video ilkokul çocuklarına gösterilirken, çocuklar okullarda Sait Nursi gibi giydirilip etkinlik yaptırıldı.

Diyarbakır Valisi ve kayyum büyükşehir belediye başkanı Ali İhsan Uslu projenin tanıtımında ilkokul çocuklarına seslenerek “Biliyoruz ki, çocuklar kahramanlarla büyür. Bu güzel proje kapsamında, akıllı, bilgili, özgüvenli 100 örnek kahramanı yakından tanıyacaksınız. Bizim gözümüzde her biriniz birer Ali Emiri, Cahit Sıtkı, Aziz Sancar, Fuat Sezgin, Naim Süleymanoğlu’sunuz ve inşallah, siz de onlar gibi, okuyacak, öğrenecek, büyüyecek ve önemli başarılara imza atacak, kahraman ecdadımız gibi tarih yazacaksınız” dedi.

Proje kapsamında hazırlanan Said Nursi videosunda, Said Nursi'nin ağzından Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem şu ifadelerle anlatıldı:

"Şükürler olsun ki İstanbul'daydım. Burada Osmanlı devletinin en üst dini danışma merkezinde 4 yıl görev yaptım. Ne yazık ki sonrasında yaşanan bazı durumlar nedeniyle İstanbul'dan ayrılmak durumunda kaldım. Fakat buralarda da boş durmadım. Dolaştığım şehirlerde yazdığım Risale-i Nur Kuran tefsiri kitabının birçok bölümünü tamamladım. 1950 yılından sonra ülkemizde güzel gelişmeler oldu. Bu sayede hak ve özgürlükler genişledi. Ben de şükürler olsun ki Risale-i Nur kitabını matbaalarda bastırıp çoğaltabildim. Böylece okul açamasam da bildiklerimi paylaşma fırsatı bulmuştum."

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre proje kapsamında aralarında Atatürk, Âşık Veysel, Aziz Sancar, Ahmed Arif ve Nâzım Hikmet gibi isimlerin de yer aldığı 100 isim için tanıtıcı videolar hazırlandı. Bu isimlerin arasında Said Nursi’ye de yer verildi.

İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine dönük projede çocuklar, Nursi gibi giydirildi. Tahtaya çıkan çocuklar, Nursi’nin yaşamını onun gibi giyinerek onun ağzından anlattı.

Öte yandan bazı Nurcular, sosyal medyada 18-22 Aralık tarihlerinin “Said Nursi Haftası” olarak belirlendiğini öne sürdü. MEB kaynakları, iddiayı yalanladı.

Projenin sahibi gerici yayınevi Hayy Kitap

soL'un incelediği projenin internet sitesinde “'Tarih Yazan Çocuklar’ Türk Tarihindeki önemli figürleri ilkokul çağındaki çocuklara tanıtarak milli ve manevi bilinci güçlendirmeyi hedefleyen bir sivil toplum girişimidir” deniliyor.

Pilot uygulamaları Diyarbakır ve Erzurum’da gerçekleştirilen proje için “geniş çaplı yerli ve milli bir proje” ifadesi kullanılıyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre “Tarih Yazan Çocuklar” projesinin patent sahibi, Nurculara yakınlığıyla bilinen Hayy Kitap’ın bağlı olduğu Hayy Grup.

Pandemide aşı karşıtı kitaplar da yayımlayan Hayy Kitap’ın sahibi Tevfik Rauf Baysal 2021’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.