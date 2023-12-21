MEB Alevilere düşman, karma eğitime karşı olan Nurettin Topçu'yu müfredata ekledi

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulacak derslerin bazılarının öğretim programlarını yayımladı. Yeni müfredat çalışması kapsamında ortaokullarda “Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler” dersi okutulacak. Bu derste anlatılacak isimlerden biri gerici yazar Nurettin Topçu oldu.

Karma eğitime karşı olduğunu bilinen Topçu, “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı kitabında Aleviliği “bozuk zihniyet” olarak tanımlamıştı.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın kararıyla onaylanan dersin programına göre, ''Nurettin Topçu’nun sanat tarihi, ahlak felsefesi ve İslam ahlakı alanlarında kendini yetiştiren, bu alanlarda birikim ve tecrübeye sahip değerli düşünce ve fikir insanı olduğu vurgulanacak''. Ayrıca derste Topçu’nun Türk milli eğitimi ile ilgili düşüncelerine değinilecek.

Eğitimciler ve Alevi temsilcilerinin tepki gösterdiği ders içeriği, DEM Parti İstanbul milletvekili Celal Fırat tarafından Meclis gündemine taşındı. Fırat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

Alevileri “şerir kuvvet, çürümüş, bozuk zihniyet” diye tanımlayarak Alevilik inancına hakaret eden, “karma eğitime karşı” olduğunu açıklayarak Laik eğitime karşı olduğunu açıkça beyan eden Nurettin Topçu’nun yeni müfredatta “kültür ve medeniyetimize yön veren, günlük hayat içerisinde model olarak alınması gereken şahsiyetler” arasında sayılarak ders olarak okutulması Mili Eğitim Bakanı olarak sizin de bu kişi ile hem fikir olduğunuz anlamına mı gelmektedir?

Diğer kimlikleri yok sayan bir zihniyete sahip olan Nurettin Topçu nasıl kültür ve medeniyete yön veren şahsiyet olmaktadır?

Karma eğitime karşı olan, Alevilere hakaret eden, toplumu ayrıştıran, kin ve nefret kusan, laiklik karşıtı ve diğer kimlikler yok sayan Nurettin Topçu acilen bu müfredattan çıkarılacak mıdır?

Bakanlığın 2016’da öğretmenlerin seminer döneminde incelemesi ve tartışması istenen kitapların arasına koyduğu Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabı eğitimcilerin tepkisi çekmiş ve eylemler yapılmıştı.