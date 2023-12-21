TKP: Sadece tarikatları değil TÜSİAD’ı da dağıtacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ''Tarikatlarla protokol imzalamaya devam edeceğiz'' çıkışı eğitimden siyasete birçok alanda tepkiyle karşılandı. Tekin'i eleştiren bir açıklama da patronlar kulübü TÜSİAD'dan geldi. Bakanın adının açıkça anılmadığı metinde, "Yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir" denildi.

AKP iktidarına sunduğu sınırsız destekle bilinen TÜSİAD'ın açıklamasına Türkiye Komünist Partisi (TKP) itiraz etti.

Yayımlanan açıklamada eğitimin dinselleştirilmesi ve tarikatlara teslim edilmesi programını yürüten AKP'nin TÜSİAD sayesinde iktidarda kaldığı belirtildi, ''Büyük sermaye bu tercihinin karşılığını kârlarına kâr katarak, ülkenin varlıklarını yağmalayarak aldı" denildi.

'Eğitimi tarikatlara teslim etme, TÜSİAD'ın da programı'

TKP'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"AKP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eliyle laik eğitimden geriye kalan son kırıntıları kaldırıp, eğitimi tarikatlara teslim edecek adımları atarken, büyük sermayenin temsilcisi TÜSİAD’dan utangaç bir itiraz sesi yükseldi.

TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Ülkemizin bu yöndeki ihtiyacı ve yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir' denildi.

Halbuki eğitimin dinselleştirilmesi ve tarikatlara teslim edilmesi programını yürüten AKP, TÜSİAD’ın sınırsız desteğiyle iktidarda. 20 yıl önce AKP’yi iktidara taşıyan da TÜSİAD’dı. Büyük sermaye bu tercihinin karşılığını kârlarına kâr katarak, ülkenin varlıklarını yağmalayarak aldı.

Yani eğitimi cemaat ve tarikatlara teslim etme programı aynı zamanda TÜSİAD’ın programı.

Laik eğitim el birliğiyle soydukları halkın ihtiyacı. Bunun vazgeçilmez iki şartı ise tarikatların ve TÜSİAD’ın dağılması. Bu ülkeyi gericilikten de onu var eden sermaye diktasından da kurtaracağız.

Söz veriyoruz; TÜSİAD’ı ve onların beslemesi tarikatları dağıtacağız."