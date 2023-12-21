'Evlatlıkla evlenilebilir' diyen isme Erdoğan'dan ödül

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılmış burada yaptığı konuşmada "Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekir" demişti.

Törende bazı isimlere de ödül verildi. Bilim ödülü "Evlatlıkla evlenilebilir" sözleriyle gündeme gelen İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi. Aynı ödülü daha önce de alan Uludağ, 25 Nisan 2013 tarihinde kendisine yöneltilen “Evlatlık edinmek günah mı?” sorusuna “Evlatlıkla evlilik yapmak uygun” diyerek yanıt vermişti.

"Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Bir çocuğu alıp bakmak caiz, fakat evlat edinilen çocuk o kişinin ailesine mirasçı olamaz. Evlat edinen kişinin gerçek çocuğu akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur."