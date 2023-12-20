Erdoğan: Akademiyi tek tipleştiren ideolojik kabileler gerçeğiyle yüzleşmeliyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler olduğunu söyleyerek, "Dar kadrocu hizipçi anlayışın yerini daha özgürlükçü bir yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız" diye konuştu.

"Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın, kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtıklarını" öne süren Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ödüllerini takdim ettiğimiz tüm kültür sanat insanlarımıza ve temsilcilerine milletimize ve insanlığa yaptıkları katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Kendimizi dar bakış açılarıyla sınırlandırmadan ülkemizin tüm değerlerini kucaklamaya çalışıyoruz. Geçmişte bu millet toplum mühendisliği projelerini de maruz bırakılmıştır. Dünyanın pek çok yerinde mimariden edebiyata her alanda sahip oldukları zenginliklerin üzerine adeta titreyen ülkeler görüyoruz. Ülkemizde ise milletimizin birikimleri yok edilmiş gerilik emaresi denilerek aşağılanmıştır.

Teknolojiye, kültüre ve sanata şartların el verdiği en büyük yatırımları yapıyoruz. Ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse sebeplerini çok iyi düşünmek gerekiyor. Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekir.

Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği bilenin yapmadığı yapanın bilmediği bir tablo ile karşı karşıyayız. Dar kadrocu hizipçi anlayışın yerini daha özgürlükçü bir yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız."

Ödül verilen isimler

2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'na verildi.

Vefa Ödülleri de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye verildi.