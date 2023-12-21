TKP'den direnen Özak işçilerine destek: İstanbul'un üç noktasında dayanışma eylemi

Urfa'da Hak-İş'e bağlı Öziplik-İş'ten ayrılarak BİRTEK-SEN'de örgütlenen Özak Tekstil işçilerinin işten çıkarma, baskı ve tehditlere karşı başlattığı direniş devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Şanlıurfa’da 25 gündür direnen Özak Tekstil işçileri için eş zamanlı olarak İstanbul'da üç dayanışma eylemi düzenledi.

TKP İstanbul İl Örgütü tarafından İkitelli, Güngören ve Edirnekapı Şehitliği'nde eş zamanlı olarak saat 19.30'da gerçekleştirilen eylemlerde, "Direnen Özal işçilerinin yanındayız" pankartı açıldı.

"Özak işçisi yalnız değildir", "Özak işçisi kazanacak", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganlarının sıkça atıldığı eylemlerde, gerçekleştirilen basın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Ülkenin emekçilerini boğmaya çalışıyorlar'

"Bir grup sermayedarın belirlediği açlık sınırının altında kalan asgari ücreti değil, insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Biliyoruz ki Özak işçilerinin yaptığı gibi taleplerimiz; örgütlenmeden, bir araya gelmeden, mücadele etmeden olmayacak. Her zaman bu düzenin ensesinde olacağız, bu patron düzeni yıkılacak, işçiler kazanacak.

Bir avuç zengin servetlerine servet katarken, emekçilere açlık sınırının altında asgari ücreti layık görenlerden bu ülkeyi kurtaracağız. Urfa'da Özak Tekstil işçilerine uygulanan zulmü kabul etmiyoruz.

Hükümet, direnişin başladığı günden itibaren her zaman yaptığı gibi valisi ve jandarmasıyla, patronu ve fabrikayı koruma altına aldı. Direnişe geçen işçilere karşı saldırıya başladılar, gözaltına aldılar, işten atmakla tehdit ettiler ve aynı zamanda alttan alta yeni işçileri işe almaya başladılar. Hükümet ve patronlar yine kol kola girdi, bu ülkenin emekçilerini boğmaya çalışıyorlar."