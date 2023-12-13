Fabrikaya Levi's yetkilileri geldi, jandarma Özak işçilerine saldırdı: 20 gözaltı

Urfa'da Hak-İş'e bağlı Öziplik-İş'ten ayrılarak BİRTEK-SEN'de örgütlenen Özak Tekstil işçilerinin işten çıkarma, baskı ve tehditlere karşı başlattığı direniş 17. gününde devam ediyor.

Önceki gün gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in de aralarında olduğu sendika yöneticileri ile işçilerin serbest bırakılmasını isteyen işçiler bu sabah OSB önünde kurulan jandarma barikatıyla karşılaştı.

İşçilerin kararlılığı karşısında barikat açılırken, fabrikaya Almanya'dan Levi's şirketinden yetkililerin gelerek görüşme yaptıkları öğrenildi.

OSB'ye giren Özak Tekstil işçileri, gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle bekleyişlerini sürdürürken, Levi's yetkililerinin fabrikada görüşme yaptığı sırada jandarma işçilerden alanı boşaltmalarını istedi.

İşçilerin alanı terk etmemesi üzerine jandarma tazyikli su ve coplarla müdahale etti, en az 20 işçi gözaltına alındı.

Saldırı sırasında baygınlık geçiren işçilerin olduğu ve bir işçinin yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.