AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna oy çokluğuyla ikinci kez hükmetti.

Sözcü'nün haberine göre Atalay'ın avukatı Deniz Özen, "Can Atalay'ın hemen bugün tahliye edilmesi gerekiyor" dedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay’ın, Yüksek Mahkeme’nin hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu bugün inceledi.

Genel Kurul; daha önce verilen ihlal kararına uyulmaması nedeniyle Can Atalay’ın Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile 19. maddesi ile güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Kararın, üç karşı oy ve oyçokluğu ile alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

AYM, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim 2023'te değerlendirmişti.

AYM, Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar verdi.

AYM, ihlal kararını 25 Ekim’de İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Tahliye kararı vermeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ekim’de dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 1 Kasım’da mahkemeye bir yazı göndererek kendilerine gönderilen yazının bir "müzekkere" olduğunu söyleyip dosyanın gönderilmesiyle ilgili bir karar verilmesini istedi.

Bunun üzerine İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi kararı aldı, 2 Kasım'da mahkeme dosyasıyla ilgili 28 adet kelepçeli çuvalı Yargıtay’a yolladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da AYM'nin kararına "uymama" ve Can Atalay'ın serbest bırakılması yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması yönünde karar aldı.