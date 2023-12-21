İlaç yokluğu kaosu büyüyor: Firmalar ve ecza depoları zammı beklemek için eczanelere ilaç vermiyor

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı 16 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlarına gelecek olan yüzde 25 zam 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Zammın ilan edilmesi ile yürürlüğe girmesi arasındaki zaman diliminde satacağı ilaçları zamlı fiyattan satmak isteyen firmalar eczanelere ilaç vermemeye başladı.

Duruma tepki gösteren Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bütçe komisyonunda doktorların yurtdışına gitme sebebi olarak para işareti yapmasını hatırlattı ve “O işareti hekimlerimize değil zamlı satmak için halktan ilaç kaçıran ilaç firmalarımıza yapın” dedi. Açıklamada, “Eczaneler ilaç yokluğu kaosu yaşıyor, hastalar perişan! 16 Aralık'ta açıklanıp 25 Aralık'ta uygulanacak ilaç zammı nedeniyle ilaç firmaları ve ecza depoları eczanelere ilaç vermiyor!” denildi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’nden Eczacı Betül Gündüz Aydoğdu soL’a yaşanan krizi tüm boyutlarıyla anlattı.

Nöbet tutmakta zorlandıklarını dile getiren Aydoğdu: “Nöbette başımıza bir şey gelir mi tedirginliği yaşıyoruz. Çünkü elimizde ilaç yok ve zaten ekonomik zorlukla boğuşan yurttaş bir ilaç alabilmek için pek çok eczane dolaşmak zorunda kalıyor bunların hepsi de agresiflik sebebi olabiliyor.”

Bazı ilaçların reçete geçerlilik süresi 4 gün

Kanser hastaları enfeksiyona yatkın bir bağışıklık sistemine sahip oldukları için ihtiyaç halinde düzenli olarak antibiyotik kullanmak zorunda. Tansiyon ve şeker hastalarının ilaçları için de hastalıklarıyla ilgili aldıkları ilaçlar gecikmeyi veya kullanmamayı kaldırabilecek bir durum değil. Fakat ilaç yokluğu, bu hastaları da ilaçsızlıkla karşı karşıya bırakıyor.

Aydoğdu’nun dikkat çektiği önemli bir nokta var. Bazı ilaçlar sadece üniversite hastanelerinde yazılıyor, bir reçetenin geçerlilik süresiyse 4 gün. Eğer o 4 gün içerisinde ilacı bulamazlarsa yeniden randevu almaları ve ilaç yazdırmaları gerekiyor. Eğer bulundukları ilde üniversite hastanesi yoksa bu bir daha şehir değiştirmek anlamına da geliyor.

“Depolar ellerinde bu ilaçların olmadığını söylüyor” diyen eczacı Aydoğdu, “Maalesef her zam döneminde zammın gelmesinden bir gün önce sanki TIR’larla ilaç getirilmiş gibi, tüm ilaçlar bir anda oluveriyor depoda” diyerek anlatıyor durumu. Daha çok kâr etmek uğruna bu sürecin bu şekilde yönetildiğine dikkat çekiyor ve halk sağlığının tamamen gözden çıkarıldığını ekliyor sözlerine.

'İlaç tekelleri yani firmalar denetlenmeli'

Hastalar ilaçlarına ulaşabilsin diye eczacıların ara bulmaya çalıştığını aktaran Aydoğdu şöyle örnekler veriyor:

“Bir kutu ilacı bir haftalığına birkaç hastasına bölüştüren meslektaşlarım var. Zam gelince nasılsa ilaçlar ortaya çıkar, kalanlarını tamamlarız diye düşünüyorlar. Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu var. Hiçbir denetleme yapılmıyor bu duruma ilişkin. Ani depo denetlemeleri neden yapılmıyor? Burada ilaç tekelleri yani firmalar denetlenmeli asıl.”

Bu krizde vatandaşla eczacıların karşı karşıya bırakıldığını söyleyen eczacı Aydoğdu şunlarıda ekliyor sözlerine: “Devletin ilaç fiyatlandırma politikasındaki zayıflığı en büyük problem. Denetleme konusunda da zafiyet var. Bu kadar ilaç firması devlete kafa tutabiliyorsa ve en büyük alıcı SGK’ysa burada yönetimde bir yetersizlik olduğu gözler önüne seriliyor.”