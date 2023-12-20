Bakan Şimşek: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Şimşek ,TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Şimşek, "Enflasyonu önümüzdeki yıl yüzde 36'ya 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir" dedi.

Ekim ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı 12 bin 928 TL'ye; eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım giderlerini de kapsayan yoksulluk sınırı ise 44 bin 718 TL'ye ulaşmıştı. Buna rağmen Şimşek, 'Orta Vadeli Program'ın işlediğini, çalışanlar emeklileri enflasyona ezdirmedikleri savundu.

Bakan Şimşek, özetle şunları söyledi:

"Büyük ve daha güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek ve milletimizin refahını artırmak için çalışıyoruz.

Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız, enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır.

Enflasyonu önümüzdeki yıl yüzde 36'ya 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.

Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik.

Vergide temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirinin yeterli düzeyde olmamasıdır. Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır ve bu konunda yoğun bir çalışma içerisinde olacağız.

Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde aşağı çekmektir.

8 Aralık itibarıyla rezervlerimiz 141,4 milyar dolara ulaşmıştır.

Ülkemizin risk primi önemli ölçüde düşmüştür..."