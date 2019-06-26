Pedofili öven kitabın yazarı ve yayıncısı hakkındaki iddianame kabul edildi

Pedofilinin övüldüğü 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ve yayıncısı Alaaddin Topçu hakkında hazırlanan savcılık iddianamesi mahkemece kabul edildi.

Ankara'da çocuk istismarının övüldüğü "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı ve yayıncısı ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.

İddianamede kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", kitabı basan Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'nın sahibi Alaaddin Topçu hakkında ise "çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçlamaları yer aldı.

Kitabın yazarı Yurtvermez için 5 yıldan 10 yıla kadar, yayıncı Topçu için ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.