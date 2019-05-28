Pedofiliyi öven o 'yazar' hakkında suç duyurusunda bulunmuştu: Av. Müjde Tozbey Erden soL'a anlattı

Abdullah Şevki’nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’ndan çıkan “Zümrüt Apartmanı” adlı kitabında pedofili içeren ifadeler tepki topladı. Kitap hakkında geçtiğimiz hafta suç duyurunda bulunan Avukat Müjde Tozbey Erden, kitabın suçu özendirdiğini ve suçu övdüğünü, burada geçen ifadelerin düşünce özgürlüğüne girmediğini belirtti.

Abdullah Şevki'nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofiliyi öven bölümler tepki çekmişti. O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyordu. Bu satırlar sosyal medyada infial yarattı. Halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.

KİTABIN YAZARI VE YAYINCISI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Geçen hafta yayıncısı ve yazarı hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Müjde Tozbey Erden kitabı soL'a değerlendirdi:

Bir müvekkilimin bana bu kitabı ulaştırması üzerine 24 Mayıs 2019 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına vermiştik. Şikayet dilekçemizde hem kitabın yazarı Abdullah ŞEVKİ hakkında hem de kitabın basılmasını, dağıtılmasını ve satışını sağlayan Kurgu Kitap Merkezi Sorumlu Müdürü, editörü, genel yayın yönetmeni hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dilekçemizde kitabın içeriğinde anlatılan çocuğa yönelik cinsel istismar eylemlerinin şehvetli ve pornografik bir dille anlatılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi gereği “müstehcenlik” suçunu oluşturduğunu ve basın kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle şikayetçi olduk.

'SUÇU ÖZENDİRİYOR VE ÖVÜYOR, DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ OLAMAZ'

Kitaplarda böyle bölümlerin olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşünce özgürlüğü müdür bu ?

Ülkemizde insanlar tabi ki görüşlerini söyleme hakkına sahip olmalılar. Ancak bu görüş ve düşüncelerin faşizan, başkasına zarar verici, küçük çocukların kullanıldığı, ayrıştırıcı, suça teşvik edici vb. olmaması gerekmektedir. Söz konusu kitap içeriğini okuduğumda da , romanda ki bir erkeğin çocuk parkında bulunan bir çocuğa cinsel olarak dokunuşlarını, koklamasını, öpmesini, orgazmını detaylı ve şehvet uyandıracak bir şekilde anlatmakta, yani pornografiyi küçük bir çocuğu kullanarak yapmaktadır. Bu anlatım tarzı ve konu, çocuğun cinsel istismarı suçunu özendirdiği gibi; istismar suçunu doğrulayan , meşru gösteren ve her istendiğinde, çocuk parkına giderek çocuğun velisinden uzaklaşmasını bekleyerek yapılabileceğinden bahsetmektedir. Bu tarz bir anlatım düşünce özgürlüğü içerisine tabi ki giremez. Suçu övdüğü gibi; genel ahlaka aykırı suçlar arasında olan basın ve yayın yoluyla müstehcenliği yayma suçunu oluşturmaktadır.

YAYINEVİ PEDOFİLİYİ SAVUNDU

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu, "Kurgu Kültür Merkezi Yayınları" adlı Instagram hesabından, skandal ifadelerin yer aldığı kitabı ve yazarı savundu.

Alaattin Topçu, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerinde bulundu. Topçu daha sonra paylaşımını sildi.

SOSYAL MEDYA DA GÜNDEM OLDU

Abdullah Şevki’nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabında, pedofili içeren satırlar sosyal medyadan paylaşıldı. Şevki’nin kaleme aldığı satırlar sosyal medya kullanıcıları tarafından “iğrenç” olarak yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, kitabın derhal toplatılması ve satışının durdurulması gerektiğini belirtti. Söz konusu kitapla ilgili yasal işlem başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de başvuranlar oldu.