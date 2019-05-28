Çocuğa cinsel istismarı öven ifadelerin yer aldığı kitabın yazarına gözaltı

Çocuğa cinsel istismar suçunu öven ifadelerin yer aldığı ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara’da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Çocuğa cinsel istismarın pornografik bir dille anlatıldığı "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Şevki hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki’nin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Kitabın yazarı ve yayıncısı hakkında geçen hafta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na müvekkili Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına şikayet dilekçesi veren Avukat Müjde Tozbey Erden, soL’a yaptığı açıklamada kitaptaki anlatım tarzının ve konunun çocuğun cinsel istismarı suçunu özendirdiği gibi istismar suçunu doğrulayan ve meşru gösteren ifadeler de içerdiğini belirtmişti.

