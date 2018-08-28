ÖSO şikayetçi: Maaşlarımız eridi, TL değil Suriye poundu istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuvayi Milliye' benzetmesi yaptığı ÖSO, Türk Lirası'ndaki değer kaybından şikayetçi oldu. Suriye'de TSK ile ÖSO'nun kontrol ettiği bölgelerde TL ile maaş alanlar bu durumdan rahatsız. Bir ÖSO üyesi 'Maaşlarımız değersiz hale geldi. Savaşçı maaşını alıyor, pazara gidiyor, maaş bir hafta zor yetiyor, maaşımızı TL olarak değil Suriye poundu olarak verin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kuvayi Milliye" benzetmesi yaptığı ÖSO, Türk Lirası'ndaki değer kaybından şikayetçi oldu. Suriye'de TSK ile ÖSO'nun kontrol ettiği bölgelerde TL ile maaş alanlar bu durumdan rahatsız. Bir ÖSO üyesi 'Maaşlarımız değersiz hale geldi. Savaşçı maaşını alıyor, pazara gidiyor, maaş bir hafta zor yetiyor, maaşımızı TL olarak değil Suriye poundu olarak verin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de AKP İl Danışma Meclisi’nde döviz kriziyle ilgili konuşurken, “Hepimiz aynı gemideyiz, gelin Türkiye’ye hep birlikte sahip çıkalım" demişti.

Reuters haber ajansı, TL’deki değer kaybının Suriye’de TSK ile ÖSO kontrolünde bulunan kentlerinde de hissedildiğini, TL ile maaş alan dükkan sahiplerinin, yardım kuruluşu çalışanlarının ve silahlı isyancıların bu durumdan şikâyet ettiğini duyurdu.

Ajansın haberinde, bir ÖSO üyesinin “Maaşlarımız değersiz hale geldi” sözleri dikkat çekti.

REUTERS: TL ÜZERİNDEN MAAŞ YENİ BİR ZORLUK

Ajansın haberinin girişinde şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Suriye’de Afrin’den Cerablus’a uzanan ve isyancıların elinde olan bölgede askeri rolünü bırakarak daha uzun vadeli bir istikrarlaştırma rolüne büründü; bölgenin ekonomisini kendi ekonomisiyle iç içe geçirdi. Sağlık ve eğitim hizmetlerini fonladı, yerel polisi eğitti ve daha yakın zamanda da muhalif grupları yeni bir silah gücün altında birleştirdi. Türkiye destekli yetkililerden TL ile maaş alanlar için, ki bunlar arasında güvenlik güçleri de var, bu para biriminin dolar karşısında yüzde 40 oranında değer kaybetmesi yeni bir zorluğa yol açtı. Lira aynı zamanda Suriye poundu karşısında da değer kaybetti.”

‘İKİ AY ÖNCE SURİYE’DE TL ÇOK KIYMETLİYDİ’

Reuters, sınıra birkaç kilometre mesafedeki Azez kentinde TL üzerinden maaş alan bir dizi Suriyeli ile de görüştü.

Bir döviz bürosu işleten Muhammed Hadi Hassano, “Lira, düzenli olarak değer kaybetmeye başladığı iki ay öncesine kadar Suriye topraklarında güçlüydü. 800 TL o zaman 100 bin Suriye poundu ediyordu. Şimdi aynı miktar sadece 40 bin pound” dedi.

‘SAVAŞÇILARA MAAŞLARI BİR HAFTA ZOR YETİYOR’

Azez’de bulunan ÖSO üyesi Hasan Kinno ise Türkiye’den aldığı maaşını şöyle değerlendirdi:

“Türk lirası Suriye poundu karşısında değer kaybetmeye başladığında maaşlarımız değersiz hale geldi. Savaşçı maaşını alıyor ve pazara gidiyor... ve maaş bir hafta zor yetiyor. Şu an tanıklık ettiğimiz durum bu. Durum çok zor ve bir çözümü yok.”

‘TL İLE MAAŞ ALMAYALIM’

Kinno, maaşlarını TL üzerinden almamaları gerektiğini yorumu yapıp, “Bizim için Suriye poundu almak daha iyi çünkü paramızı Suriye topraklarında harcıyoruz. Ama nihayetinde bizi destekleyenlerin kurallarına uymak zorundayız” diye konuştu.

‘KAYBIMI KİM TAZMİN EDECEK?’

Bir tıbbi yardım kuruluşundan TL ile maaş alan yardım görevlisi Muhammed Şeyko ise maaşının geçmişte ayda 525 dolara tekabül ettiğini belirterek, “Maaşım yaklaşık 100 dolar azaldı. Bu kaybı kim tazmin edecek? Fiyatları yükselten tüccarlar mı? Yoksa bana maaş veren kurum mu?” dedi.