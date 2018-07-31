ÖSO'cuların ailelerine ödenen tazminat iki katına çıktı!

AKP'nin, Özgür Suriye Ordusu üyelerinin ölümleri durumunda ailelerine yaptığı ödemeye ilişkin yeni bir iddia daha ortaya çıktı.

ÖSO yetkilisi Mustafa Sejari, Mart ayında yaptığı açıklamada, Afrin'de ölen ÖSO üyelerinin yakınlarına verilenleri açıklamıştı.

Sejari'nin aktardığına göre ölen ÖSO üyelerinin eşlerine ve çocuklarına Türkiye vatandaşlığı veriliyor, evli olmayanlarınsa ebeveynleri bu haktan yararlanıyor.

Mustafa Sejari'ye göre ölen ÖSO üyelerinin yakınlarına 30 bin lira verilirken, kalıcı sakatlığı olanlaraysa 15 bin lira veriliyordu.

Konuya ilişkin Al Monitor'a yeni bir açıklamada bulunan ÖSO komutanlarından Moataz Erslan, AKP'nin 1-19 Temmuz tarihleri arasında, harekatta ölen ÖSO üyelerinin ailelerine para ödediğini belirtti. Her aileye 60 bin Türk Lirası ödendiğini ifade eden Moataz Erslan, ailelere Türk vatandaşlığı dahi verilebileceği fakat bunun henüz kesinleşmediğini ve üzerinde konuşulduğunu ifade etti.