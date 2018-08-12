'Ulusal Ordu' komutanı: Türkiye'den maaş ve silah yardımı alıyoruz

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yeniden dizaynı ile oluşturulan 'Suriye Ulusal Ordusu' komutanı Haitham Afisi, Türkiye’den maaş ve silah yardımı aldıklarını açıklayarak kendilerine destek olan tek ülkenin Türkiye olmasından 'yakındı'.

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yeniden yapılandırılması ile ortaya çıkan "Suriye Ulusal Ordusu" liderliğinde bulunan Haitham Afisi, kendilerine destek olan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek Türkiye’den maaş ve silah yardımı aldıklarını açıkladı.

TEK DESTEK VEREN TÜRKİYE

Reuters’a konuşan Afisi, tüm desteğin Türkiye’den geldiğini vurguladığu açıklamasında “Türkiye savaşçıların maaşlarının ödemesini yapıyor. Lojistik destek ve gerekli görülmesi durumunda silah yardımında bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

SADECE ASKERİ YARDIMLAR GELMİYOR

Ulusal Ordu’ya “boşa ateş açmaması”, “diğer fraksiyonlarla rekabete girilmemesi” gibi telkinlerde bulunduğunu aktaran Afisi, Türkiye’nin rolünün sadece askeri yardımla sınırlı kalmadığını, bölgede okullar, hastaneler inşa edildiğini ve PTT'ye ait beş şube açıldığını belirtti.

Suriye ordusu ise eski ÖSO gruplarının da bulunduğu İdlib’e beklenen operasyonu başlattığını bugün duyurmuştu.