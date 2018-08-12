Suriye ordusu beklenen İdlib operasyonuna başladı

Suriye güçleri İdlib'de beklenen operasyona başladı. Bölge El Kaide'nin de aralarında olduğu cihatçı örgütlerin elinde bulunuyor.

Suriye ordusu uzun süredir hazırlığı yapılan İdlib operasyonuna başladı. Ordunun İdlib'e havan atışlarını başlattığı duyuruldu.

Suriye ordusu bölgeye havadan bildiri atarak cihatçıları silah bırakmaya ve hükümetin taleplerini kabul etmeye çağırmıştı.

İdlib aralarında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir'uş Şam ve ÖSO'nun da olduğu cihatçı örgütlerin kontrolünde.

Hama ve Süveyde'de de operasyonlarını sürdüren Suriye güçleri, bölgedeki IŞİD varlığına son vermeyi planlıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İdlib'in geri alınmasının öncelikleri haline geldiğini söylemişti.