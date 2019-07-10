ODTÜ'de yönetim 'yeniden gözden geçirilecek' dedi ama polis ve iş araçları hâlâ okulda

ODTÜ yönetimi öğretim üyelerine gönderdiği mesajla üniversitede KYK yurdu yapımıyla ilgili bazı 'yasal gereklilikler' olduğunu, buna karşın 'yapılabileceklerin yeniden gözden geçirileceğini' duyurdu. Ruhsatsız inşaat için ağaçların kesildiği Kavaklık alanında hâlâ polisin ve iş araçlarının varlığı sürüyor, etrafı çevrilen alana öğrenciler sokulmuyor.

ODTÜ'de ruhsatsız KYK yurdu yapılmak istenen alanda öğrencilerin direnişine polisin saldırması ve ağaçların kesilerek inşaata başlanması üzerine ODTÜ Yönetimi'nden bir açıklama yapıldı.

ODTÜ Yönetim Kurulu imzasıyla öğretim üyelerine gönderilen e-postada KYK yurduyla ilgili "yapılabileceklerin tekrara gözden geçirileceği" belirtildi.

E-postada şöyle denildi:

"Üniversitemizin Yönetim Kurulu 9 Temmuz 2019 tarihinde toplanarak KYK yurt yapımı ile ilgili gelişmeleri değerlendirmiştir.

Üniversitemizde ve ülkemizde barış ve huzur hepimiz için önde gelmektedir. Bu nedenle protokol ve ihale ile ilgili yasal gereklilikler olsa bile yapılabileceklerin tekrar gözden geçirilmesi, ilgili kurumlar ve bileşenler ile bu doğrultuda müzakerelere devam edilmesi ve bir an önce Üniversitemizde hayatın normale dönmesi için her adımın atılması yönünde görüş birliği oluşmuştur. Bu yönde çalışmalar takip edilecek ve gelişmeler Üniversitemiz ile paylaşılacaktır."

Öte yandan ruhsatsız KYK yurdu inşaatı için ağaçların kesildiği ODTÜ Kavaklık alanında polis ve iş araçları bekletilirken, öğrenciler etrafı çevrilen alana sokulmuyor.