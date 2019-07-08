ODTÜ’lüler KYK yurduna neden karşı?

ODTÜ kampüsünde ruhsatsız şekilde yapılaşmaya açılan arazi, ağaç katliamı ve polis saldırısı ardından ‘yurt’ tartışmalarını da beraberinde getirdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde yer alan 40 dönümlük arazi, daha önce öğrenci yurdu yapımı için 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bedelsiz olarak tahsis edilmişti. Zaten ruhsatsız olan KYK inşaatı, bugün yaşanan ağaç katliamının ardından Çankaya Belediyesi yetkilileri tarafından mühürlenmek istendi. Belediye yetkilileri polis ekiplerince içeri alınmadı. Ağaçların kesilmesine karşı bir araya gelen öğrencilere ve akademisyenlere müdahale edildi.

‘KYK DENETİM KRİTERLERİ’NE GÖRE ÖĞRENCİ

ODTÜ kampüsü içerisinde şu anda KYK'ya ait bir yurt bulunmuyor. İmzalanan yeni protokolle, KYK'ye ait bir yurt binası yapımına başlanmış olacak. Ancak yapımı ile ilgili pek çok soru işareti olan araziyi kaplayacak yurtta, "KYK denetim kriterlerine göre" öğrenci alımı yapılacak ve ODTÜ Rektörlüğü'nün 49 yıl boyunca bu konuda herhangi bir söz hakkı olmayacak.

'ODTÜ’NÜN İLERİCİ YAPISINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR'

Projeye daha önce de tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, soL’a açıklamalarda bulundu.

Candan yaşanan olayların ardından ODTÜ’nün ideolojik yapısının bozulmaya çalışıldığını söyledi. Candan “Burası bir ideolojik bakış açısının mekansallığı olarak karşımıza çıkıyor. ODTÜ’lüler de aynı şekilde bu nedenle istemiyorlar. Çünkü yönetimi KYK’da olacak. Bugüne kadar bütün ODTÜ’lülerin yurtlarının yönetimi ODTÜ’de oldu. Şimdi ise ikili bir yapı olacak. Dolayısıyla bir süre sonra kimin orda kalıp kalmayacağına da KYK karar verecek. Yönetim parçalanacak. İşçileri, eğitimleri, giriş-çıkışları hep bu kurum belirleyecek” diye konuştu.

KYK’nın son dönemde çok fazla yurt yapmaya başladığına da dikkat çeken Candan şöyle devam etti; “Bu bir barınma sorunundan öte artık özellikle FETÖ yurtlarından sonra kendi bakış açılarını yürütme şekli. Yoksa ODTÜ’de yapılmasına bu kadar diretilmesinin başka bir anlamı yok. Diğer yerlerde 40’ar 40’ar geçiyor artık ihaleler, projeleri ancak hiçbir yere başlamadılar, geldiler ODTÜ’de diretiyorlar. Bunu aslında ODTÜ’nün ilerici yapısını değiştirmek için bir Truva atı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bugün yaşanan olaylar da bunun göstergesi. Rektör diyor ki, ben oraya müdahale edemiyorum, KYK’nın. Yarın burada işkence, gözaltı, saldırı olduğunda da ‘ben müdahale edemiyorum’ mu diyecek? Bu okulu yönetemiyorsa, ağaç kesimini bile durduramıyorsa, öğrencilerini polisle karşı karşıya bırakıyorsa o zaman Verşan Kök istifa edecek.”

VERŞAN KÖK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tezcan Karakuş Candan ayrıca Mimarlar Odası olarak Verşan Kök hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Candan, “Unvanı alınsın diye YÖK’e başvurduk, suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca Petrol Mühendisleri Odası Disiplin Kurulu’na verilmesi için de başvuruda bulunduk. Kendisi mühendis olduğundan, TMMOB’un disiplin yönetmeliği üzerinden kamu yararına aykırı davrandığı durumların, işlediği suçların hesabını da vermek zorunda. Üyesi olsun ya da olmasın. Hâlâ ODTÜ’deyiz, alandayız. Şu anda kesim işlemi durdu ancak gezip geldiğimizde 30 dönüme yakın ağacın kesildiğini görebiliyoruz" dedi.

ODTÜ rektörlüğü ile KYK arasında imzalanan protokole mahkeme kararıyla ulaşabilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ arazisi içerisinde yurt yapılacak 40 dönüm alanın inşaata açılmasını daha önce yargıya taşımıştı.

