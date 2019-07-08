ODTÜ'de beton dökme araçları ruhsatsız inşaat için harekete geçti

ODTÜ’de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde direniş sürerken, öğrencilere yönelik saldırının ardından bölgede ağaç kesimleri yapılmıştı.
Akademisyenler ve öğrencilerin tepkisi üzerine ağaç kesimi durduruldu. Ancak ruhsatsız inşaata şimdi beton dökme araçlarının geldiği görüldü.
Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, ağaç kesiminin olmadığını sadece çitler için direk diplerine beton döküldüğünü aktardı.
Beton dökme araçlarıyla ruhsatsız inşaata başlamaya çalışıyorlar!#PolisODTÜde pic.twitter.com/0i9s22uWM1
— ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) 8 Temmuz 2019