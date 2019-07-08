ODTÜ'de beton dökme araçları ruhsatsız inşaat için harekete geçti

ODTÜ'de ruhsatı olmayan inşaat için beton dökme araçları geldi ve çalışmaya başladı. Ağaçları katlederek imara aykırı yapılmaya çalışılan KYK yurdu öğrenciler ve akademisyenlerin tepkisi sonrası durdurulmuştu.
Pazartesi, 08 Temmuz 2019 17:44

ODTÜ’de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde direniş sürerken, öğrencilere yönelik saldırının ardından bölgede ağaç kesimleri yapılmıştı.

Akademisyenler ve öğrencilerin tepkisi üzerine ağaç kesimi durduruldu. Ancak ruhsatsız inşaata şimdi beton dökme araçlarının geldiği görüldü.

Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, ağaç kesiminin olmadığını sadece çitler için direk diplerine beton döküldüğünü aktardı.

 

 

 