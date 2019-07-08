ODTÜ'de önce saldırdılar, sonra ağaçları kestiler

ODTÜ'de sabah saatlerinde öğrencileri hedef alan saldırının hemen ardından ağaç katliamına başlandı. Ağaç katliamı öğrenciler ve akademisyenlerin duruşu sayesinde durdu.

ODTÜ'de bu sabah saatlerinde başlayan ablukanın ardından polis önce öğrencilere saldırdı, ardından ağaç katliamına başladı.

Ağaç kesiminin başladığı anlardan çekilen görüntüler şöyle:

ODTÜ'de öğrencilere yapılan saldırının ardından ağaç kesimine başlandı! https://t.co/l8sKJAnfnG pic.twitter.com/5HCQMSeRDh — soL Haber (@solhaberportali) 8 Temmuz 2019

AĞAÇ KESİMİ VE KAÇAK İNŞAAT DURDU

ODTÜ'de saldırıya uğrayan öğrenciler rektörlük binası önüne yürümüştü. Öğrenci vekili rektör ile görüştü. ODTÜ'de Kavaklık'ta kaçak inşaat için başlayan ağaç kesimi öğrenci ve akademisyenlerin karşı duruşu ile durduruldu. İnşaat alanının mühürleneceği açıklandı.

Mimarlar Odası, rektörün profesörlüğünün elinden alınması ve meslekten men edilmesi için YÖK Etik kuruluna başvurdu.