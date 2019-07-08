ODTÜ'de polis saldırısı!

ODTÜ'de KYK yurduna karşı eylemde olan öğrencilerin direniş alanı bu sabah çok sayıda polis tarafından ablukaya alındı. Uzun süren ablukanın ardından öğrencilere saldırı başladı.
soL - Ankara
Pazartesi, 08 Temmuz 2019 07:18

ODTÜ’de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde direniş sürerken, bu sabah saatlerinde üniversiteye polis girdi.

Direniş bölgesi çok sayıda polis tarafından ablukaya alınırken, öğrencilerin çadırların olduğu alandan çıkması istendi.

Öğrenciler direnişe devam edeceklerini açıklayınca polis saldırısı başladı.

ODTÜ'DE ÖNCE SALDIRI SONRA AĞAÇ KATLİAMI

Öğrencilere yönelik saldırının ardından bölgede ağaç kesimleri başladı.

Kaynak: @SelimBilgin9 Twitter

 