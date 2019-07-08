ODTÜ’de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde direniş sürerken, bu sabah saatlerinde üniversiteye polis girdi.
Direniş bölgesi çok sayıda polis tarafından ablukaya alınırken, öğrencilerin çadırların olduğu alandan çıkması istendi.
Öğrenciler direnişe devam edeceklerini açıklayınca polis saldırısı başladı.
ODTÜ'de polis saldırısı https://t.co/l8sKJAnfnG pic.twitter.com/qTfjYFRmF0
— soL Haber (@solhaberportali) 8 Temmuz 2019
ODTÜ'DE ÖNCE SALDIRI SONRA AĞAÇ KATLİAMI
Öğrencilere yönelik saldırının ardından bölgede ağaç kesimleri başladı.
ODTÜ'de öğrencilere yapılan saldırının ardından ağaç kesimine başlandı! https://t.co/l8sKJAnfnG pic.twitter.com/5HCQMSeRDh
— soL Haber (@solhaberportali) 8 Temmuz 2019
Kaynak: @SelimBilgin9 Twitter