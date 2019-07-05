ODTÜ’de polis saldırısı için süre verildi

ODTÜ’de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde direniş sürerken Rektör Verşan Kök, hocalar aracılığıyla 4 saat içerisinde alanın boşaltılmasını istedi. Rektör aksi durumda polisin müdahalesine ‘engel olamayacağını’ ifade etti. Öğrencilerin Kavaklık bölgesinde toplanması sürüyor.

ODTÜ’de Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde direniş 52. gününde sürüyor.

ODTÜ rektörü Mesut Verşan Kök hocalar aracılığıyla 4 saat içerisinde alanın boşaltılmasını istedi, aksi durumda polis müdahalesine engel olamayacağını ifade etti.

MEZUNLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA: POLİS MÜDAHALESİNİ REDDEDİYORUZ

Olası bir polis saldırısına karşı öğrenciler Kavaklık alanına gelmeye devam ederken, ODTÜ Mezunlar Derneği de bir açıklama yaparak "ODTÜ'ye polis müdahalesini reddediyoruz" dedi.

Açıklamada “Aslında aydınlanmaya, bilime, özerk ve demokratik üniversiteye saldırıyorlar. 1977’de Hasan Tan ile teslim alamadıkları ODTÜ’ye KYK yurdu ile girmek istiyorlar” denildi.

“ODTÜ’yü Kredi Yurtlar Kurumu yurdu eliyle bölme çabalarını reddediyoruz. ODTÜ’ye polis müdahalesini reddediyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ODTÜ’nün yurt sorununu ODTÜ’lülerin çözecekleri vurgulandı.

Açıklamada “ODTÜ’nün üniversite bütünlüğünü bozacak her türlü girişimin karşısında olacağız” denildi.