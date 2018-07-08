ODTÜ'de 13 öğrenci hakkında gözaltı kararı!

ODTÜ mezuniyet töreni ile ilgili yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, Emniyet'in elinde daha geniş bir liste olduğu öğrenildi.

ODTÜ 2018 Mezuniyet Töreni, protestolara sahne olurken yandaşlar tarafından hedef gösterilen ODTÜ öğrencileri hakkında başka bir gözaltı listesi bulunduğu öğrenildi.

Emniyet'in elinde 13 kişilik bir gözaltı listesi bulunduğu belirtilirken, bazı öğrencilerin evlerine sabahın erken saatlerinde baskınlar düzenlendiği ancak öğrencilerin bir kısmının yakalanamadığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan ODTÜ ÖTK Başkanı Özgür Gür hakkında Gür’ün, 6 Mayıs günü gerçekleşen ODTÜ mezuniyetindeki rektörlük protestosu nedeniyle, “toplumun huzur ve asayişini bozmak” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

'DOSYALARI HAZIRLANMADAN GÖZALTINA ALINDILAR'

Evrensel'in haberine göre, öğrencilerin avukatlarından Deniz Özbilgin, "Cumhurbaşkanına hakaret"le suçlanan 3 öğrenci hakkında Salı gününe kadar gözaltı kararı olduğunu söyledi. Özbilgin, “Şu an oluşturulmuş bir dosya yok. Sosyal medyada hedef gösterilmelerinin ardından başlayan bir süreç. Savcı şu an soru soracak durumda değil, o yüzden ifadeleri alınmıyor, çünkü dosya yok ortada. Sadece emniyet sabah saatlerinde evlerinden gözaltına almış” dedi.

İDDİA: İSİMLERİ REKTÖR VERDİ

Öğrenciler arasında geçen bir iddiaya göre, isimler Emniyet'e ODTÜ Rektörlüğü tarafından iletildi.

Gelişmeleri aktaracağız...